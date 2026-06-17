“Solo fútbol en esta mondá”: Benedetti sacó los pasos prohibidos con camiseta de Colombia y pidió no hablar de política

Armando Benedetti quiso que, al menos por unas horas, Colombia hablara de fútbol y no de política. Sin embargo, como suele pasar en X, el intento de tregua duró poco. El ministro publicó un video vestido con la camiseta amarilla de la Selección Colombia, moviéndose en una sala con luces de colores y efectos de edición, mientras en pantalla aparecía una frase que resumía su mensaje del día: “Fútbol, solo fútbol, en esta mondá”.

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El video, con un tono de arenga y celebración, fue acompañado por un trino igual de directo: “¡SOLO FÚTBOL EN ESTA MONDÁ! Le va la madre al que hoy hable de política. VAMOS, COLOMBIA!”. La publicación buscaba poner el foco en la Selección y sacar, al menos momentáneamente, la discusión política de la conversación nacional.

Benedetti pidió fútbol, pero terminó respondiendo una pulla

La intención del ministro parecía clara, que era dejar la política por fuera del ambiente futbolero. No obstante, la publicación terminó convertida en otro escenario de cruce personal y político, luego de que Germán Ricaurte respondiera con una crítica directa.

“Uno de mis mayores temores es llegar a los 60 años convertido en un viejo ridículo como Armando Benedetti”, escribió Ricaurte en X.

Benedetti no dejó pasar el comentario y respondió con una frase que rápidamente desvió la conversación del fútbol a la política: “Ese temor lo tuve yo y creo que llegué a ser un viejo ridículo, pero a mis 35 años no lo era como tú lo eres y nunca perdí una elección”.

Con esa respuesta, el ministro mezcló ironía, ataque personal y una referencia a su trayectoria electoral. Lo llamativo fue que todo ocurrió justo después de que él mismo pidiera no hablar de política durante la jornada.

“Nunca perdí una elección”

La frase “nunca perdí una elección” terminó siendo el remate más político de una publicación que había empezado como una arenga por la Selección Colombia. Benedetti, una de las figuras más polémicas del gobierno de Gustavo Petro, ha usado con frecuencia sus redes sociales para responder críticas, entrar en controversias y marcar posición frente a sus contradictores.

El actual ministro del Interior fue una de las figuras clave en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, aunque en los últimos años también ha estado rodeado de cuestionamientos políticos y personales que lo mantienen como uno de los nombres más controversiales del petrismo.

El trino de Benedetti conectó con una idea común entre muchos colombianos: cuando juega la Selección, el país intenta suspender por un momento sus peleas políticas. El video de Benedetti terminó moviéndose entre dos registros: el del hincha emocionado por la Selección y el del político que sabe cómo provocar conversación en redes.