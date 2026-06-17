Javier Milei entró al ring electoral colombiano, reveló llamada con De la Espriella: Esto fue lo que hablaron

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el presidente de Argentina, Javier Milei, oficializó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella luego de revelar una conversación telefónica privada entre ambos. Este movimiento traslada de forma directa la polarización ideológica regional a las urnas locales de este domingo 21 de junio, rompiendo con la habitual distancia diplomática en periodos de votación.

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A través de su cuenta en la red social X, Milei tomó partido explícito de cara a la segunda vuelta, donde De la Espriella se enfrentará a Iván Cepeda. El jefe de Estado argentino se refirió a la contienda en una disputa de carácter internacional, asegurando que los comicios locales representan una definición entre modelos económicos opuestos y que las corrientes aliadas a su gestión observan con atención el desenlace de la contienda.

El pronunciamiento del mandatario argentino traslada directamente las tensiones ideológicas del sur del continente a las urnas locales, en un intento por movilizar al electorado de derecha mediante discursos de presunta confrontación que han generado fricciones en los países donde operan.

En medio de esto, ambos políticos tuvieron un acercamiento en el que Milei aseguró que: “Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”.

Retórica divisiva y una agenda de recorte estatal

A través de sus redes sociales, Milei confirmó su injerencia recurriendo a una especie de estigmatización del adversario y fue muy enfatico y dijo que estas elecciones“se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”. Según los detalles revelados por el propio jefe de Estado argentino sobre su conversación privada con el candidato colombiano, ambos delinearon una alianza discursiva fundamentada en la aplicación de políticas de choque.

El explícito espaldarazo de la Casa Rosada agudiza las alertas sobre el impacto de actores externos en la autonomía del proceso democrático colombiano. Esta declaración se engrana con recientes controversias por supuestas presiones mediáticas y políticas provenientes de sectores conservadores radicales de Estados Unidos, los cuales han cerrado filas en favor de la candidatura de De la Espriella.

Mientras esta estrategia transnacional se despliega, el censo de más de 41 millones de ciudadanos habilitados se prepara para definir el rumbo del país. La participación de los connacionales en el exterior ya está en marcha desde el 15 de junio en los diferentes consulados, un proceso que cerrará a la par de las urnas en el territorio nacional este domingo.

El choque en las urnas: privatización frente al rol de lo público

La jornada electoral del 21 de junio materializará la confrontación de dos visiones de país incompatibles. Por un lado, el proyecto de De la Espriella, ahora apadrinado por los liderazgos más extremos de la derecha regional, plantea contraer la presencia del Estado y eliminar cargas tributarias para ceder mayor terreno de acción al sector privado.

En la orilla opuesta, la propuesta de Iván Cepeda busca establecer un modelo donde el Estado recupere capacidad regulatoria y operativa para proteger la economía popular, ejecutar una transición energética y priorizar la redistribución de la riqueza. La segunda vuelta pondrá a prueba si la importación de estas narrativas foráneas logra traccionar votos o si, por el contrario, genera un efecto de rechazo en los electores.