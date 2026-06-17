“Comunista recalcitrante”: hijo de Cabal arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por el caso Beto Coral

La detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos sigue escalando en el debate político colombiano y ahora terminó salpicando a Margarita Rosa de Francisco. Juan José Lafaurie, hijo de la exsenadora María Fernanda Cabal y de José Félix Lafaurie, reaccionó al pronunciamiento del senador estadounidense Bernie Moreno sobre Coral en el que el republicano habría mandando de regreso a Colombia al activista y aprovechó para lanzar una dura pulla contra la actriz y columnista colombiana.

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A través de su cuenta de X, Lafaurie citó el mensaje de Moreno, quien había cuestionado a Beto Coral por vivir en Estados Unidos mientras, según él, actuaría como “agente extranjero” y atacaría la política exterior de ese país. En ese contexto, el hijo de Cabal escribió: “Senador Bernie Moreno, además de Beto, allá vive Margarita Rosa de Francisco, comunista recalcitrante que promueve el socialismo desde las comodidades que le brinda el capitalismo estadounidense. La contradicción hecha persona”.

El comentario no pasó desapercibido, pues metió a Margarita Rosa de Francisco en una discusión que inicialmente estaba centrada en Coral, su situación migratoria y el choque político que se abrió después de su detención por parte del ICE en Phoenix. Coral fue arrestado en Estados Unidos en medio de una controversia que el presidente Gustavo Petro calificó como una “persecución política”. El medio también señaló que el caso ha generado tensión diplomática entre Bogotá y Washington.

La pulla contra Margarita Rosa

La frase de Lafaurie apuntó directamente contra una crítica que sectores de derecha suelen hacerle a figuras públicas de izquierda que viven o han vivido en Estados Unidos. En este caso, el hijo de María Fernanda Cabal calificó a Margarita Rosa de Francisco como “comunista recalcitrante” y aseguró que ella sería “la contradicción hecha persona”.

Margarita Rosa de Francisco ha sido una figura pública cercana a posturas progresistas y una de las voces más visibles en redes sociales en defensa del proyecto político de Gustavo Petro. Por eso, su nombre suele aparecer en debates políticos digitales, especialmente cuando se cruzan discusiones sobre izquierda, privilegio, migración y libertad de expresión.

Sin embargo, el comentario de Lafaurie llegó en un momento particularmente sensible por el caso Beto Coral. La detención del activista dividió a sectores políticos, mientras Petro y otros líderes la han presentado como un ataque a las libertades civiles y al activismo político, figuras de derecha han respaldado o celebrado la medida.

El caso Beto Coral sigue encendiendo la pelea política

Beto Coral, activista colombiano y crítico del uribismo, reside en Estados Unidos desde hace varios años. Su detención se convirtió en tema nacional porque ocurrió en medio de la campaña política colombiana y de sus críticas contra sectores de derecha, entre ellos el entorno de Abelardo de la Espriella, a quien le ha hecho una fuerte campaña en contra del candidato presidencial.

El pronunciamiento de Bernie Moreno avivó aún más la controversia. El senador estadounidense de origen colombiano escribió que no se puede llegar a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente de otro gobierno mientras se socava la política exterior estadounidense. Además, cerró su mensaje con una frase directa contra Coral: “Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto”.

El episodio confirma que la detención de Beto Coral dejó de ser únicamente un asunto migratorio y pasó a convertirse en una nueva pelea política entre sectores de derecha e izquierda. En cuestión de horas, el caso conectó a un senador estadounidense, al Gobierno Petro, a activistas colombianos en el exterior y ahora a una de las actrices más comentadas del país. Por ahora, Margarita Rosa de Francisco no ha respondido públicamente al mensaje de Lafaurie.