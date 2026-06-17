Fuerte temblor en Colombia despertó a muchos este miércoles

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Un temblor de magnitud 5.1 despertó a cientos de habitantes en varias regiones del país durante la madrugada de este miércoles 17 de junio de 2026. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, una zona reconocida por registrar una intensa actividad sísmica de manera frecuente.

Según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró exactamente a las 5:51 de la mañana, hora local. Las autoridades indicaron que el epicentro se ubicó a aproximadamente 8 kilómetros de Los Santos, en el departamento de Santander.

Sismo de 5.1 despertó a miles de colombianos en la madrugada: este fue el reporte del SGC

El evento sísmico fue percibido en diferentes municipios de la región y en otras zonas del país, lo que llevó a numerosos ciudadanos a reportar la sacudida a través de redes sociales y plataformas de monitoreo. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico.

Los Santos hace parte del área de influencia del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, considerado uno de los sectores con mayor actividad sísmica en Colombia y en el mundo, debido a la constante interacción de placas tectónicas en el subsuelo.

Tras el temblor, los organismos de gestión del riesgo y las entidades de monitoreo mantuvieron vigilancia permanente para evaluar cualquier posible afectación derivada del evento. El Servicio Geológico Colombiano reiteró la importancia de conservar la calma durante este tipo de situaciones y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

Las autoridades continúan verificando las condiciones en los municipios cercanos al epicentro para determinar si el sismo dejó algún tipo de afectación que requiera atención adicional.