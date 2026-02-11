Dos fuertes temblores sacudieron a miles de colombianos, alarmas despertaron a más de uno

Dos fuertes temblores en Colombia despertaron la alarma de miles de ciudadanos durante la madrugada de este miércoles, luego de que se registraran dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el primer sismo ocurrió a las 12:59 a. m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. Por sus características, el movimiento fue clasificado como de tipo intermedio y se sintió principalmente en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios habitantes reportaron haber percibido una leve vibración, especialmente en edificios de varios pisos.

En redes sociales, ciudadanos de sectores como Floridablanca, Girón y Piedecuesta señalaron que el temblor los despertó y generó momentos de incertidumbre. Aunque la percepción fue leve, muchos aseguraron haber sentido un movimiento oscilatorio que duró algunos segundos.

Temblores en Colombia: dos sismos se registraron en Los Santos y se sintieron en Bucaramanga

El sismo también fue percibido con mayor intensidad en municipios como San Gil, Barrancabermeja y en algunas poblaciones de Norte de Santander, donde residentes informaron haber sentido el remezón de forma más clara, lo que provocó llamadas de alerta a los organismos de emergencia.

Horas más tarde, a las 4:25 a. m., se presentó un segundo temblor, también con epicentro en Los Santos, Santander. Este movimiento tuvo una magnitud de 3.2 y una profundidad de 152 kilómetros, por lo que fue percibido con menor intensidad y en un número reducido de municipios del departamento.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de estos movimientos telúricos. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos y de tener identificadas las rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos de seguridad en caso de que se presenten sismos de mayor magnitud.

Expertos explicaron que este tipo de movimientos son frecuentes en Santander debido a que el municipio de Los Santos se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las zonas con mayor concentración de sismos en el mundo. En esta región se registran diariamente decenas de movimientos telúricos, la mayoría de ellos imperceptibles para la población.

El Nido Sísmico se caracteriza por la ocurrencia de sismos a grandes profundidades, lo que hace que, aunque se presenten con relativa frecuencia, no siempre generen afectaciones graves en superficie. No obstante, los expertos advierten que la recurrencia de estos eventos convierte a Santander en una de las regiones que más debe fortalecer su cultura de prevención y preparación ante emergencias.

Las autoridades reiteraron el llamado a no difundir información falsa o alarmista y a consultar únicamente fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y las entidades de gestión del riesgo. Asimismo, recomendaron revisar periódicamente las condiciones estructurales de las viviendas, especialmente en edificaciones antiguas.

Aunque los temblores en Los Santos no dejaron consecuencias graves, los movimientos sí reavivaron la preocupación de miles de colombianos sobre la vulnerabilidad sísmica del país y la necesidad de estar preparados frente a un eventual sismo de mayor magnitud.

¿Qué hacer cuándo se presenta un sismo?

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres-OGRD este fenómeno se presenta ante la liberación súbita de grandes cantidades de energía, que se representa en ondas que se desplazan por el interior de la tierra y que al llegar a la superficie son percibidas por las personas y estructuras, ocasionando diferentes niveles de daños y pérdidas.

De esta manera, mientras el sismo se presente, la entidad recomienda conservar la calma, luego buscar protección dependiendo del lugar en que se encuentre:

Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato , durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación. Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables.

Finalmente, cuando el evento transcurra, verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Y manténgase informado a través de la radio acerca del estado de su región, daños e instrucciones impartidas por las autoridades.