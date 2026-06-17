Bernie Moreno se fue contra Beto Coral tras su detención: “Que tengas una buena vida de regreso en Colombia”

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La detención de Beto Coral en Estados Unidos sigue escalando políticamente. Ahora, el senador republicano por Ohio Bernie Moreno, nacido en Colombia y cercano al trumpismo, se pronunció con un fuerte mensaje contra el activista colombiano, luego de que se conociera su arresto en Arizona por parte de agentes federales.

>>>(Lea: ¿Quién es Beto Coral? El activista político colombiano arrestado por agentes de ICE en EE. UU. )<<<

A través de su cuenta de X, Moreno cuestionó la permanencia de Coral en Estados Unidos bajo la figura de asilo y lanzó una frase que rápidamente abrió debate entre sectores políticos de Colombia y del exterior.

“No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras al mismo tiempo socavas nuestra política exterior. Que tengas una buena vida de regreso en Colombia, Beto”, escribió el senador en inglés.

La frase no pasó desapercibida, sobre todo porque Moreno no solo se refirió a una eventual salida de Coral de Estados Unidos, sino que además lo señaló de actuar como “agente extranjero” del Gobierno colombiano. Sin embargo, esa afirmación debe entenderse como una postura política del congresista y no como una conclusión judicial, pues hasta ahora no se conoce públicamente una decisión oficial que califique al activista de esa manera.

Moreno es uno de los políticos republicanos de origen colombiano con mayor visibilidad en Estados Unidos. En 2024 ganó un escaño en el Senado por Ohio, derrotando al demócrata Sherrod Brown, y su triunfo fue leído como parte del avance republicano que consolidó la mayoría de ese partido en el Senado estadounidense.

Su pronunciamiento se da después de que se conociera que Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido en Arizona por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

El caso provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien calificó la detención como una persecución política y pidió a la Cancillería intervenir para solicitar la libertad del activista. También el candidato presidencial Iván Cepeda rechazó el arresto y advirtió que, si la captura estuviera relacionada con la actividad política de Coral, podría tratarse de una afectación a libertades civiles.

Un caso que ya se volvió diplomático

La Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que, tras conocer la detención, el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activó los protocolos de asistencia consular para acompañar el caso del connacional. Según la información conocida hasta ahora, Coral fue trasladado a un centro de procesamiento migratorio, donde las autoridades estadounidenses deberán definir los pasos siguientes dentro de su situación migratoria.

Coral vive en Estados Unidos desde hace varios años y ha mantenido una presencia activa en redes sociales con contenidos políticos, especialmente críticas contra sectores de derecha en Colombia y contra figuras cercanas al trumpismo. También ha sido identificado como una voz cercana al petrismo en el exterior.

Por ahora, el punto central sigue sin una respuesta oficial completa: no se conocen públicamente los motivos concretos de la detención ni el alcance del eventual proceso migratorio que enfrentaría Coral.