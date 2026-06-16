Un inesperado visitante paralizó la Universidad Nacional en Leticia: era un jaguar dentro del campus

Un visitante inesperado cambió por completo la jornada en la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia, en Leticia. En la madrugada de este martes, un jaguar adulto fue visto dentro del campus universitario, específicamente en los pasillos de acceso a la biblioteca, lo que obligó a restringir el ingreso de personas y activar un protocolo de seguridad.

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A través de un comunicado, la Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonía informó a la comunidad universitaria que, “como medida preventiva”, se registró la presencia del animal dentro de las instalaciones durante la madrugada. “En este momento, el animal se encuentra en los pasillos de acceso a la Biblioteca de la Sede”, señaló la institución.

Ante la situación, la Universidad recomendó a estudiantes, docentes, personal administrativo, contratistas y demás miembros de la comunidad universitaria abstenerse de acudir a las instalaciones hasta una nueva comunicación oficial.

Autoridades atendieron la emergencia dentro del campus

De acuerdo con la Universidad Nacional, en el lugar hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa Civil, Gestión de Riesgo Departamental y Corpoamazonía, entidades que adelantaron las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y realizar el manejo adecuado del ejemplar.

“La dirección de Sede informa que durante el día de hoy se realizará trabajo en casa”, agregó la institución, al confirmar que las actividades presenciales quedaron suspendidas mientras se atiende la situación.

Radio Nacional también reportó que el ingreso de personas al campus fue restringido mientras organismos de socorro y profesionales especializados en fauna silvestre evaluaban las condiciones para una eventual sedación y traslado seguro del felino.

Las imágenes del jaguar descansando dentro de las instalaciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando sorpresa entre usuarios por lo inusual del avistamiento en un espacio universitario.

El jaguar será valorado por especialistas

Según la información conocida, luego de varias horas de trabajo el ejemplar fue asegurado y será trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Leticia. Allí iniciará un proceso de cuarentena y aislamiento, mientras especialistas realizan una revisión completa de su estado de salud.

Esta valoración será clave para definir qué ocurrirá después con el animal. Una vez se conozcan los resultados de los exámenes veterinarios y su condición física, las autoridades ambientales determinarán el lugar y las condiciones para su eventual liberación.

Aunque no es común ver un jaguar dentro de instalaciones educativas, su presencia recuerda la relación directa que existe entre Leticia y los ecosistemas amazónicos. El jaguar es considerado el felino más grande de América y cumple un papel esencial en el equilibrio de los ecosistemas, al estar en la parte alta de la cadena alimenticia y ayudar a regular otras poblaciones de fauna silvestre. Expertos de WWF han destacado que su conservación también es un indicador de ecosistemas saludables en América Latina.

Por eso, las autoridades han insistido en que este tipo de situaciones deben manejarse sin poner en riesgo al animal. La recomendación principal para la comunidad es no acercarse, no intentar ahuyentarlo y permitir que el procedimiento sea realizado únicamente por personal capacitado.

La Universidad Nacional aseguró que continuará informando oportunamente sobre la evolución de la situación a través de sus canales institucionales. Mientras tanto, el caso ya llamó la atención nacional por las fotografías del jaguar dentro del campus y por el operativo que debió activarse para proteger tanto a la comunidad universitaria como al ejemplar.