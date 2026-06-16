Robaron una camioneta de alta gama en Suba y el operativo terminó con un menor de 15 años retenido

Un adolescente de 15 años fue capturado en el barrio San Nicolás, ubicado en la localidad de Suba, después de verse involucrado en el asalto violento y posterior hurto de un vehículo automotor de gama alta. El operativo civil y policial, alertado por las alertas de la comunidad en la zona, derivó en una persecución en la que participaron varias personas antes de la interceptación final del automotor.

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Los hechos se registraron en momentos en que unidades adscritas al cuadrante local desarrollaban planes de control en el sector. Gritos de auxilio de ciudadanos afectados por la modalidad de atraco alertaron directamente al personal en servicio, quienes identificaron a varios sospechosos emprendiendo la huida a bordo de la camioneta recientemente hurtada.

Detalles de la persecución y retención en Suba

El seguimiento del automotor se extendió por varias cuadras del sector residencial de San Nicolás. De acuerdo con el reporte oficial de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, los implicados intimidaron de forma violenta a la víctima para despojarla de sus pertenencias y del vehículo. Tras verse acorralados por el despliegue del cuadrante y el cerco vecinal, el vehículo fue interceptado, logrando la neutralización de uno de los presuntos involucrados, mientras que el resto de los asaltantes logró evadir momentáneamente el cerco oficial.

“Unidades de vigilancia en el barrio San Nicolás lograron la retención de un menor de 15 años y la recuperación de una camioneta de alta gama. El operativo se activó tras los gritos de auxilio de las víctimas, desatando una persecución que terminó con la interceptación del vehículo”, declaró el Teniente Coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales.

Balance de automotores recuperados en la capital

El menor de edad retenido quedó a disposición del sistema de responsabilidad penal para adolescentes de la Fiscalía General de la Nación, donde se le procesará bajo cargos de hurto calificado y agravado. Por su parte, la camioneta recuperada fue devuelta de inmediato a su propietaria legítima en las instalaciones policiales de la localidad.

El balance de criminalidad del sector seguridad de Bogotá, consolidado por la Secretaría Distrital de Convivencia y Justicia en lo corrido del año 2026, reporta una tendencia a la baja en la sustracción ilegal de vehículos particulares en el territorio metropolitano. Los indicadores oficiales señalan que se ha logrado la recuperación de 490 vehículos. Esto representa una reducción consolidada del 16% en este delito específico, lo que equivale a 232 casos menos en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El Teniente Coronel Caro extendió un llamado formal para mitigar el impacto de bandas delincuenciales en zonas residenciales mediante el uso de canales institucionales: “Invitamos a la comunidad que cualquier situación, hecho que pueda poner en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio económico de los ciudadanos sea denunciado a través de la línea 123 o acudiendo al CAI más cercano o la zona de atención más cercana”. El caso permanece abierto mientras las autoridades avanzan en la identificación del resto de la estructura que participó en el asalto.