Ojo con nueva norma: expiden decreto que prohíbe práctica común al votar para estas elecciones presidenciales

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La segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio tendrá un nuevo componente: por decreto, el Gobierno Nacional prohibió que los ciudadanos le tomen fotos al tarjetón al momento de votar. Esta práctica, que en ocasiones es utilizada por los ciudadanos para compartir el sentido de su voto en redes sociales, también ha sido utilizada por redes criminales que afectan el proceso electoral.

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El encargado de hacer el anuncio sobre el decreto fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se refirió a esta nueva norma en medio de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético en la Dirección de la Policía Nacional. Según señaló el ministro de Defensa, esta normativa busca evitar la comisión de delitos electorales durante las elecciones presidenciales.

En ese sentido, indicó que la medida también aplica para terceros que tengan la intención de tomarles fotos o grabar videos a los ciudadanos que estén ejerciendo su derecho al voto.

“Está prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las mesas de votación. Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga”, explicó el ministro Sánchez.

Ministro de Defensa pidió elevar el debate

Entre tanto, el alto funcionario también sostuvo que es necesario que se haga un llamado a la calma en momentos en los que los ánimos están bastante agitados conforme se acerca la fecha de la segunda vuelta presidencial.

“Que ganen las ideas y no los insultos, que se respeten los resultados, que gane la democracia y que gane Colombia”, apuntó el ministro y aseguró que la Fuerza Pública estará velando porque los ciudadanos puedan acudir a votar libremente y con plenas garantías.