Le dan 3 días de arresto a Polo Polo por no acatar orden de disculparse con víctimas de falsos positivos

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En las últimas horas se conoció una decisión del juez 30 civil del circuito de Bogotá que ordenó tres días de arresto contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo debido a que consideró que no acató otra decisión de la Corte Constitucional que lo obligaba a disculparse con las madres de víctimas de falsos positivos tras un acto simbólico que habían hecho en Bogotá.

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La controversia originalmente se dio en 2024, cuando Polo Polo botó a la basura unas botas que hacían parte de una expresión artística que las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales habían dispuesto frente al edificio del Congreso.

Tras estos hechos, Polo Polo hizo múltiples afirmaciones cuestionando la veracidad de los casos, lo cual fue considerado como una grave revictimización.

Sobre el acto de retirar las botas, varias organizaciones se pronunciaron. “Cuando el representante Polo Polo las tomó y las despreció públicamente, su acto se convirtió en una vulneración inaceptable de los derechos de las víctimas por fuera de lo permitido en el debate democrático. Fue una agresión directa a la reparación simbólica que durante años han construido las víctimas. Su gesto buscó borrar, una vez más, sus historias”, sostuvo la organización Dejusticia tras la decisión de la Corte Constitucional.

¿Qué dice la decisión contra Polo Polo?

Pues bien, la Corte Constitucional emitió un fallo en el cual explicó por qué Polo Polo debía disculparse públicamente con las madres de las víctimas de falsos positivos.

“En el análisis de fondo, concluyó que la conducta de Miguel Abraham Polo Polo vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión artística, a la dignidad humana, a la paz, a la verdad y a la memoria histórica del colectivo de madres, así como los derechos a la verdad y a la memoria histórica de los ciudadanos que actuaron a nombre propio”, advirtió la Corte Constitucional.

Ahora, un juez de Bogotá consideró que Polo Polo no ha ofrecido las excusas pertinentes. Además, le recordó a Polo Polo que tiene que cumplir con la orde de la alta corte sin fórmulas ambiguas.

“Para tal efecto, la disculpa pública deber (SIC); cumplir integramente el contenido ordenado, sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis (6) meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”, concluyó el juez de Bogotá.