El angustiante pedido de ayuda de un hombre desde Buritaca que reflejó la crudeza de los combates en la Sierra Nevada

Entre disparos y miedo: el desesperado grito de auxilio de un policía en la Sierra Nevada

Un video difundido en medio de la tensa situación de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta dejó en evidencia el miedo y la incertidumbre que se viven en Buritaca, zona rural del Magdalena donde este lunes se reportaron intensos enfrentamientos armados.

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En la grabación, un hombre, que al parecer es un uniformado de la estación de Policía de Buritaca, pidió apoyo urgente mientras, según su relato, estaban siendo atacados con drones. El medio local señaló que el llamado se dio en medio de combates entre tropas del Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’.

“Hey, yo no estoy haciendo esta publicación porque estoy ‘cagado’. Simplemente que necesitamos apoyo porque nos están atacando con drones. Si hubiera sido por tierra, sería diferente, pero son por drones. Ya tenemos un compañero herido ya. Está herido. Llamé, apóyenos de allá”, se escucha en el audio conocido durante la jornada.

El llamado, cargado de angustia, se convirtió en una de las señales más claras de la gravedad de la situación que atraviesan las comunidades de esta zona del norte del Magdalena, donde los combates no solo han afectado a la fuerza pública, sino también a familias campesinas que habitan en las estribaciones de la Sierra Nevada.

Combates, bloqueos y miedo en Buritaca

De acuerdo con los reportes la confrontación armada habría comenzado hacia las 3:00 de la madrugada en la vereda Quebrada del Sol y se extendió durante varias horas, generando preocupación entre habitantes de corregimientos y veredas cercanas.

En medio de la situación, hombres armados al parecer habrían incinerado un camión utilizado en operaciones militares y protagonizado acciones que derivaron en bloqueos sobre corredores viales estratégicos del norte del Magdalena. Estas afectaciones habrían impactado la movilidad hacia La Guajira y sectores cercanos a Mendihuaca.

La tensión también se sintió en las comunidades rurales, donde habitantes reportaron momentos de incertidumbre por la intensidad de los combates y la presencia de actores armados en la zona. En medio de ese panorama, el audio del hombre pidiendo respaldo desde Buritaca reflejó la vulnerabilidad de quienes quedaron en medio de la confrontación.

Familias campesinas habrían salido de sus viviendas

Uno de los puntos más preocupantes es el posible desplazamiento de familias campesinas. Según información difundida por líderes sociales y recogida el medio local, Diario del Magdalena, reportó que decenas de personas habrían abandonado sus viviendas para buscar refugio en sectores cercanos a Guachaca, con el objetivo de alejarse de los enfrentamientos.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial consolidado sobre personas heridas, capturadas o fallecidas durante los combates, sin embargo se conocen varios daños materiales de la zona como ataques a hoteles y hostales. Por esa razón, varios de los reportes conocidos deben manejarse con cautela mientras avanzan las operaciones militares y se conocen nuevos pronunciamientos institucionales.

El caso vuelve a poner la atención sobre la situación de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, un territorio donde la presencia y disputa de estructuras armadas ha generado alertas por el impacto directo sobre comunidades rurales, corredores de movilidad y zonas estratégicas del Magdalena. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) operan en Santa Marta y zonas costeras de Magdalena y La Guajira, y que han estado vinculadas a disputas territoriales y economías ilegales en la región.

Mientras se espera un balance oficial, el audio desde Buritaca deja una imagen difícil de ignorar y una escalada de situaciones violentas sin precedentes en las últimas horas en una zona atrapada entre el miedo, los combates y la urgencia de una respuesta institucional.