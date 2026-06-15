Rescatan con vida a 10 personas tras trágico naufragio en el Golfo de Urabá: En el grupo se encontraba un menor de edad

Lo que pudo ser una tragedia en plena temporada vacacional se convirtió en un operativo de rescate exitoso. Diez personas, entre ellas una menor de 13 años, fueron salvadas del mar por la Armada Nacional después de que la embarcación en la que viajaban se hundiera en el sector de Bocas del Atrato, en el Golfo de Urabá. Según reportes oficiales, los náufragos, siete hombres y tres mujeres, se movilizaban en la motonave denominada Berta cuando esta presentó una fuerte entrada de agua en el casco.

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La inundación se volvió incontrolable en cuestión de minutos, provocando el colapso y hundimiento de la embarcación. Los ocupantes cayeron al agua en una zona de corrientes complejas donde confluyen las aguas del río Atrato y el mar. La oportuna intervención del Buque de Desembarco Anfibio ARC Golfo de Urabá, que realizaba labores de control y vigilancia por el alto flujo turístico, fue clave.

Tripulantes avistaron a las personas a la deriva y activaron de inmediato los botes de rescate. Una vez a bordo, el personal de sanidad naval les brindó primeros auxilios, verificando posibles casos de hipotermia, shock o deshidratación, con atención prioritaria a la menor de edad. Las autoridades confirmaron que la embarcación operaba de manera irregular, sin matrícula oficial ni registro ante la Dirección General Marítima (Dimar).

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Por esta razón, se abrió una investigación para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades. “Se desplegó una Unidad de Reacción Rápida y una plataforma de superficie que se encontraba en el área para atender la emergencia y efectuar el traslado seguro de las personas afectadas”, detalló la Dimar.

Este incidente vuelve a encender las alarmas sobre la informalidad en el transporte marítimo turístico en la región de Urabá, donde las condiciones hidrológicas exigen estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y prestadores de servicio a verificar el estado de las embarcaciones, exigir chalecos salvavidas y reportar cualquier irregularidad a la línea 146.