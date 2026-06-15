Mujer fue atropellada por un camión en medio de caravana por Abelardo de la Espriella

Una mujer permanece en delicado estado de salud luego de ser atropellada por un camión durante una caravana política realizada este domingo en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La víctima fue identificada como Ángela Caicedo, reseñada como empresaria de la región, quien sufrió graves lesiones tras el incidente ocurrido en las inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre la vía Bogotá – Girardot, cerca de la rotonda de Lucho Herrera.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer presentó múltiples fracturas y un pulmón perforado, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Los videos de las cámaras de seguridad del lugar dejan ver como un camión que transitaba con dirección a Bogotá gira para entrar a la estación de servicio en donde terminó arrollando a la mujer que no se percató del ingreso del vehículo.

El hecho generó momentos de angustia entre los asistentes a la manifestación, quienes presenciaron la emergencia y alertaron a los organismos de socorro para que atendieran a la víctima.