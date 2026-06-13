Hombre intentó lanzarse de una camioneta en movimiento para evitar secuestro en el sur de Medellín

En las últimas horas se conoció una intensa persecución que se dio contra unos delincuentes que pretendían secuestrar a un ciudadano en el sur de Medellín. Los hechos se presentaron en la comuna de El Poblado, cuando un ciudadano fue raptado y transportado en una camioneta.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, la víctima estaba haciendo un recorrido hacia el parque de El Poblado cuando fue interceptada por dos delincuentes que, al parecer, le habrían arrojado un químico en la cara. Su intención habría sido poner al ciudadano en un estado de indefensión para después secuestrarlo.

No obstante, la Policía señaló que la sustancia que le suministraron al ciudadano no habría tenido el efecto que los delincuentes esperaban y él habría opuesto resistencia al intento de secuestro.

El hombre trató de lanzarse del vehículo en movimiento, lo cual encendió las alertas de los ciudadanos y de las autoridades. Dos policías que se encontraban en una motocicleta vieron al ciudadano colgando de una de las puertas de la camioneta y empezaron una intensa persecución.

De inmediato, cerraron a la camioneta. Uno de los uniformados sacó su arma de fuego, le apuntó al conductor y consiguió que se bajara del vehículo en el que se estaba movilizando.

Como resultado del operativo, fueron capturados dos sujetos de 46 y 25 años. Quizás uno de los detalles más llamativos del caso es que los hombres resultaron ser un padre y un hijo.

El modus operandi de los delincuentes

Según la versión compartida por las autoridades, estos delincuentes habrían tenido como objetivo reducir al ciudadano y llevarlo a un municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Al parecer, una vez estando allí habrían tenido la intención de exigirles a los familiares de la víctima una millonaria suma a cambio de su liberación.

Tras el operativo, la Policía confirmó que les incautaron a los delincuentes cuatro celulares, la sustancia con la que pretendían adormecer al hombre y el vehículo en el que pretendían llevárselo. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y tendrán que responder por el delito de secuestro extorsivo.