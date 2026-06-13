Donald Trump confirmó muerte de alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua

El máximo cabecilla del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero, fue dado de bajo por las fuerzas de Estados Unidos, según señaló el presidente de ese país, Donald Trump. A través de su cuenta en la red Truth Social, el mandatario dio detalles sobre el operativo.

(Lea más noticias de Estados Unidos dando clic en: Petro publicó columna en prestigioso medio estadounidense en la que destacó su trabajo con Trump).

De acuerdo con la información compartida por Trump, la muerte de ‘Niño Guerrero’ se dio tras un ataque del Comando Sur de Estados Unidos. Trump calificó la ofensiva como “letal” y señaló que dio como resultado la eliminación del “ínfame líder del Tren de Aragua”.

Además, aprovechó para criticar duramente al gobierno de su antecesor, Joe Biden, pues lo señaló de abrir la frontra para permitir que “delincuentes ilegales” ingresaran alpaís.

“Permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad. Durante mi campaña, me comprometí a expulsar a estos monstruos de nuestro país y a hacer justicia a las familias de sus víctimas, incluyendo a la pequeña Jocelyn Nungaray, de 12 años, a Laken Reilly, de 22, y a muchísimas otras personas”, sostuvo Trump, refiriéndose a dos casos que fueron utilizados por el establecimiento político estadounidense para endurecer el discurso frente a los migrantes.

Según las autoridades estadounidenses, hay indicios de que los sujetos relacionados con esos crímenes tenían vínculos con el Tren de Aragua.

“Con esta acción, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han hecho justicia para ellos, sus familias y sus seres queridos. Al inicio de mi administración, cumplí mi promesa de designar al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportar a miles de criminales y declarar la guerra a los cárteles, quienes durante mucho tiempo han estado combatiendo a nuestros ciudadanos, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva”, puntualizó Trump.

Quizás uno de los detalles más particulares de sus declaraciones es que señaló que este ataque contra el máximo cabecilla del Tren de Aragua se coordinó con sus “amigos en Venezuela”, con los cuales advirtió que tiene una “excelente relación”.

“Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar y, bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y narcotraficantes en cualquier momento y lugar, y los enviaremos al infierno, donde pertenecen”, concluyó Trump en su publicación.