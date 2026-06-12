Le dan libertad condicional a exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo, condenado por Cartel de la Toga

En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia confirmó en un comunicado de prensa que le concedió la libertad condicional al exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Malo Fernández, quien fue uno de los protagonistas del escándalo de corrupción del Cartel de la Toga.

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La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia. Malo Fernández se desempeñaba como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y fue condenado por tres delitos: concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.

“En la providencia, la Sala al resolver la impugnación formulada contra el auto del Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá que le había negado la libertad condicional, realizó un estudio integral de los presupuestos exigidos para su concesión y tras verificar el tiempo de pena ejecutada, valorar favorablemente el proceso de resocialización durante la ejecución de la condena y considerar el concepto emitido por el establecimiento penitenciario, concluyó que se encontraban satisfechas las exigencias para acceder al citado subrogado”, sostuvo la corte en su comunicado de prensa.

En otras palabras, la Sala Especial de Primera Instancia de la alta corte encontró que Malo Fernández cumplía a cabalidad con los requisitos legales que le permitían recibir la libertad condicional. No obstante, esa corporación también reiteró la gravedad de los delitos que llevaron a la condena del exmagistrado y los profundos efectos que estos tuvieron en la administración de justicia del país.

¿Por qué le concedieron la libertad condicional a Gustavo Malo?

En todo caso, la Sala Especial de Primera Instancia advirtió que la gravedad de los delitos no puede convertirse en una “barrera indefinida” para que el exmagistrado acceda a la libertad condicional a la que tienen derecho algunos reos que han cumplido parte de su pena.

En ese sentido, la Sala de Primera Instancia “consideró que el condenado cumplió una porción sustancial de la pena impuesta y acreditó avances verificables en su proceso de resocialización, reflejados en su conducta intramural, participación en actividades de tratamiento penitenciario, así como en el concepto favorable emitido por el establecimiento carcelario, lo cual le permite continuar con el cumplimiento de la sanción bajo libertad condicional”.

Eso sí, la corporación advirtió que este beneficio debe estar sometido al control y la vigilancia judicial.