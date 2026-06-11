¿Qué pasará con el nivel de los embalses tras llegada de Fenómeno de El Niño? Esto dice el MinAmbiente

Embalse de San Rafael en abril del 2024, cuando también se registró un intenso fenómeno de El Niño

Este jueves 11 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó el comienzo del fenómeno de El Niño en Colombia. Ante este escenario, una de las preocupaciones de la ciudadanía tiene que ver con el nivel de los embalses. Más aún, por el aciago recuerdo de la falta de agua y el posterior racionamiento que afectó a Bogotá durante el 2024 tras el bajo nivel de los embalses del sistema Chingaza.

(Lea más sobre el fenómeno de El Niño en Colombia dando clic en: Atención: Ideam confirma que ya empezó el Fenómeno de El Niño en Colombia).

Pues bien, el Ministerio de Ambiente sostuvo que uno de los asuntos que las autoridades de distintos órdenes deben tener en cuenta es que podría haber una disminución considerable de las lluivias, sobre todo en los departamentos de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

Incluso, señaló que podría haber una acentuación del déficit hídrico en el segundo semestre de este año. Esto podría verse impulsado por la reducción en el nivel de los embalses y las consabidas afectaciones a la disponibilidad de agua.

Adicionalmente, las autoridades deben tener presente que podría incrementarse la frecuencia de los incendios forestales y, además, un deterioro en la calidad de aire.

¿Qué dijo el Acueducto de Bogotá sobre el fenómeno de El Niño?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha dado un parte de tranquilidad sobre la disponibilidad de agua en la capital durante los próximos meses.

“Natasha Avendaño, gerente general de la EAAB sostuvo que hoy la ciudad cuenta con mejores condiciones de almacenamiento de agua, operatividad y tratamiento de agua en sus plantas que en 2024, un año de sequía que derivó en un racionamiento histórico del servicio. La funcionaria destacó que la EAAB adelantó en el último año importantes acciones que permiten recibir en mejores condiciones los retos que pueda traer la variabilidad climática”, señaló la Alcaldía de Bogotá en un comunicado de prensa.

Entre tanto, las autoridades distritales también han señalado que se ha fortalecido la inversión en infraestructura con el fin de mejorar la disponibilidad de agua en Bogotá.

La planta de tratamiento Tibitoc, por ejemplo, fue optimizada y ahora consigue tratar más metros cúbicos de agua del sistema norte, con lo cual se redujo la histórica dependencia de los embalses del Sistema Chingaza.

“Otra obra clave que garantiza la confiabilidad del servicio es la operación del sistema Río Blanco. Actualmente la EAAB avanza en la ejecución de este proyecto que contempla la construcción, entrega y puesta en operación de nuevas obras de captación (bocatomas) en las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro-Plumaraña, ubicadas en el páramo. La entrada en operación del sistema Río Blanco representará cerca de 100.000 m3 por día de agua adicionales al sistema Chingaza”, apuntó la Alcaldía de Bogotá.