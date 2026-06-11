Atención: Ideam confirma que ya empezó el Fenómeno de El Niño en Colombia

El fenómeno de El Niño afectó a Colombia a comienzos del 2024 y afectó el nivel de los embalses

El gobierno colombiano confirmó que el Fenómeno del Niño empezará a afectar al país. A través de un comunicado de prensa, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que las condiciones asociadas a este evento climático ya están presentes en el océano Pacífico ecuatorial.

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“Gobierno nacional confirma el inicio del fenómeno de El Niño y alerta sobre la posibilidad de que alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre y enero”, advirtió el Ministerio de Ambiente a través de su cuenta oficial en la red social X.

En el trino, compartió el comunicado del Ideam en el cual dieron detalles del futuro de este evento climático en las próximas semanas.

“Este comportamiento se presenta cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente y corresponde a un escenario que el sector ambiental venía advirtiendo desde hace varios meses a partir del seguimiento permanente de las condiciones climáticas”, advirtió el Ideam en su pronunciamiento.

De acuerdo con el comunicado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), haciendo uso de modelos climáticos internacionales, advirtió que hay evidencias de un elevado calor subsuperficial en el océano.

Adicionalmente, se conoció que hay una “alta probabilidad” de que El Niño se fortalezca aún más en el segundo semestre de este año. Incluso señalaron que existe la posibilidad de que persista a inicios del 2027.

Puntualmente, advirtieron que hay un 63 % de probabilidad de que las condiciones del fenómeno de El Niño tenga una intensidad fuerte entre noviembre de este año y enero del próximo.

“De concretarse este escenario, podría configurarse uno de los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950, de acuerdo con los indicadores que muestran anomalías elevadas de temperatura superficial y subsuperficial en la región, consistentes con la fase cálida del ENOS”, puntualizaron las entidades en su comunicado.

Entre otras implicaciones, podría registrarse una disminución de las lluvias sobre todo en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Incluso señalaron que hay riesgo de que el país presente un déficit hídrico en el segundo semestre de este año.

“Se esperan también aumentos de temperatura, mayor evapotranspiración, reducción de caudales y niveles de embalses, y afectaciones al abastecimiento de agua, la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas”, agregaron el Ideam y el MinAmbiente.

Mayores riesgos de incendios forestales

Entre otras cosas, las autoridades ambientales también advirtieron que podría haber mayores riesgos de incendios forestales y episodios de deterioro de la calidad del aire.

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitieron recientemente dos circulares con medidas y recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión del recurso hídrico, la prevención de incendios forestales, el monitoreo ambiental y la preparación de las autoridades ambientales y entidades territoriales, y otras entidades que conforman el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, anotaron en el comunicado.

Adicionalmente, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta información ratifica que se ejecuten acciones “urgentes” para prevenir riesgos asociados a las nuevas condiciones climáticas.

“Ante la confirmación de la presencia de El Niño, el Ideam mantendrá el monitoreo continuo de los indicadores oceánicos y atmosféricos y emitirá alertas oportunas. Instamos a las autoridades y comunidades a activar sus planes de contingencia y a fortalecer las medidas de gestión del agua para reducir riesgos y proteger vidas”, indicó, por su parte, la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto.