Petro reaccionó a la suspensión de Gloria Arizabaleta: “La codicia lleva a destruir incluso su propia vida”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, después de que ella ordenara suspender al mandatario dentro de un proceso disciplinario.

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A través de su cuenta de X, Petro lanzó una dura frase tras conocerse la decisión del Ministerio Público: “Es lamentable que la codicia lleve a los seres humanos a destruir incluso su propia vida. Si estamos ante un posible prevaricato, y el por qué que entra por una razón y se transforma en su contrario, no es, entre otras posibles razones, por codicia”. Por lo que, el presidente hizo referencia a un posible prevaricato y cuestionó el papel de Hollman Ibáñez, a quien mencionó como “mal consejero jurídico”.

La reacción del mandatario se dio luego de que la Procuraduría abriera investigación disciplinaria contra Arizabaleta y ordenara su suspensión provisional. De acuerdo con el documento conocido, el caso quedó en manos de la Sala Disciplinaria de Instrucción, bajo ponencia del procurador Esiquio Manuel Sánchez Herrera.

¿Por qué la Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta?

Según el documento de la Procuraduría, la investigación se abrió por los hechos ocurridos el 10 de junio de 2026. El Ministerio Público señaló que Arizabaleta, en su calidad de representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, habría dispuesto la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro dentro de un expediente disciplinario.

El punto central está en la competencia. Para la Procuraduría, la congresista presuntamente no tenía facultades para adoptar esa decisión y tampoco habría acreditado el análisis de los requisitos necesarios para ordenar una medida de ese tipo.

En el documento se advierte que la conducta de Arizabaleta “podría adecuarse al delito de prevaricato por acción”, contemplado en el Código Penal. Sin embargo, la Procuraduría no está afirmando que la congresista haya cometido un delito, sino que su actuación podría configurar una falta disciplinaria gravísima y debe ser investigada.

La suspensión se mantendría hasta el 20 de julio, fecha en la que termina el periodo legislativo de la representante. El comunicado también señaló que la Procuraduría consideró que mantenerla en el cargo podía abrir la puerta a nuevas decisiones contrarias al orden jurídico.

El caso que encendió la controversia

La polémica comenzó cuando Arizabaleta ordenó la suspensión provisional de Petro por una presunta participación indebida en política. La decisión fue ampliamente cuestionada por juristas y sectores políticos, debido a que el presidente cuenta con un fuero especial y la Comisión de Acusación tiene reglas específicas para investigar al jefe de Estado.

La presidenta de esa comisión, justificó su decisión en publicaciones hechas por Petro entre el 6 y el 9 de junio. No obstante, varios expertos consultados por ese medio advirtieron que una eventual suspensión del presidente no podía ser decidida de manera individual por la representante.

Ahora, con la suspensión de Arizabaleta, el caso dio un nuevo giro institucional. Mientras la Procuraduría avanza en la investigación disciplinaria, Petro convirtió su reacción en un nuevo capítulo político del enfrentamiento, al sugerir que detrás de la actuación de la congresista habría intereses indebidos.

Por ahora, la Procuraduría deberá establecer si la representante incurrió o no en una falta disciplinaria. Hasta que exista una decisión de fondo, el caso sigue en etapa de investigación.