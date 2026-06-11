Perrita murió tras ser lanzada desde un quinto piso en Norte de Santander: capturaron al señalado responsable

Hombre habría lanzado desde un quinto piso a “Vaquita”, una perrita de 8 años: este fue el momento de su captura

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó indignación en Villa del Rosario, Norte de Santander, luego de que una perrita muriera tras ser lanzada desde un quinto piso. El hecho provocó la reacción de la comunidad, que intentó agredir al hombre señalado como responsable, por lo que las autoridades tuvieron que intervenir.

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De acuerdo con denuncias ciudadanas y de defensores de animales, la perrita fue identificada como Vaquita, tenía 8 años y habría sido sacada de su hogar horas antes del ataque. Después de la caída, la perrita fue llevada a recibir atención veterinaria, pero, pese al esfuerzo de los médicos, murió por la gravedad de las heridas.

Luego de la captura, defensores de animales pidieron que en la audiencia se imponga una medida de aseguramiento contra el señalado responsable, al considerar que la gravedad del caso amerita una respuesta contundente de las autoridades. Además, aclararon que los videos difundidos en redes corresponden al momento posterior a la captura y no muestran los hechos de maltrato.

Comunidad intentó agredir al señalado responsable

El caso ocurrió en el municipio de Villa del Rosario y generó tal nivel de rechazo entre los vecinos que varias personas intentaron tomar justicia por mano propia contra el señalado responsable. Ante esa situación, la Policía intervino para retirarlo del lugar y garantizar su integridad mientras avanzaba el procedimiento judicial.

Denuncias ciudadanas, reportaron que el hecho se habría registrado en el edificio Manhattan y que, según versiones de testigos, el hombre señalado habría actuado bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Esa información, sin embargo, deberá ser verificada por las autoridades dentro de la investigación, por lo que debe manejarse como una versión preliminar y no como un hecho confirmado.

¿Qué penas existen en Colombia por maltrato animal?

El caso se conoce en medio de un debate más amplio sobre la protección de los animales en Colombia. En febrero de 2025, la Cámara de Representantes aprobó la llamada Ley Ángel, una iniciativa que buscó endurecer las sanciones contra el maltrato animal y crear herramientas de prevención y atención. La página oficial de la Cámara registra que el texto definitivo fue aprobado en plenaria el 25 de febrero de 2025.

De acuerdo con reportes sobre esa reforma, causar la muerte de un animal puede acarrear penas de 32 a 56 meses de prisión, mientras que provocar lesiones graves puede implicar penas de 20 a 40 meses. Además, la ley contempla multas y restricciones para que personas condenadas por estos delitos no puedan tener, cuidar o trabajar con animales durante varios años.

Las penas pueden aumentar cuando existen agravantes, por ejemplo si el acto se comete con sevicia, en espacio público, frente a menores de edad o si involucra otras formas de violencia extrema contra el animal. Por eso, los colectivos animalistas han insistido en que este caso no quede solo en indignación ciudadana, sino que avance con investigación judicial y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.