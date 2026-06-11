Video captó cuando motociclista invadió ciclorruta, atropelló a agente de transito y fue capturado en Bogotá

Un impactante video de cámaras de seguridad registró el momento exacto en que un control vial de rutina en la localidad de Fontibón terminó con un agente de tránsito gravemente herido y un conductor capturado la mañana de este 9 de junio.

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Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran cómo en la intersección de la calle 23 con carrera 68B, sector de Salitre Occidental, el motociclista aceleró su vehículo directamente contra el funcionario público con el único objetivo de evitar una sanción de tránsito.

Escape fallido y agresión grabada en vía pública

De acuerdo con la información recabada en el lugar y lo que evidencia la grabación, el motociclista circulaba de manera irregular por un carril exclusivo para bicicletas. Al notar la infracción, los agentes de movilidad le hicieron la señal de pare para imponer el respectivo comparendo. En lugar de detenerse, la pieza audiovisual capta el instante en que el hombre maniobra la motocicleta, embiste frontalmente al agente, lo arroja a varios metros de distancia y le pasa una de las llantas sobre la pierna.

El conductor no logró concretar su huida. Metros más adelante del punto de impacto, perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Testimonios entregados al canal local Citytv detallan que, al ser abordado por otros integrantes del cuerpo de tránsito que acudieron a la emergencia, el sujeto reaccionó con violencia física. “Vimos que llegaron otros agentes... el muchacho se levantó a pegarle a una señora agente de tránsito, prácticamente tocó separarlos”, relató un testigo al medio televisivo.

En otros videos grabados por transeúntes con sus teléfonos celulares, se observa al uniformado lesionado tendido en el suelo mientras es auxiliado por paramédicos. Minutos después fue trasladado de urgencia a un centro médico debido a la gravedad de las heridas en su extremidad. Simultáneamente, agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá detuvieron al motociclista en la escena y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los delitos de lesiones personales y agresión a servidor público.

El operativo de control en esta zona no fue producto del azar. Habitantes del barrio Salitre Occidental habían radicado múltiples quejas al Distrito solicitando intervención en este corredor. Los residentes denuncian que las motocicletas invaden sistemáticamente la ciclorruta, transitando en contravía para esquivar la alta congestión vehicular que se forma a diario en la avenida Constituyentes.

Este siniestro, que quedó totalmente documentado en video, ocurre en medio de un panorama crítico para la seguridad vial en la capital. Los reportes oficiales de la Alcaldía de Bogotá, con corte a abril de 2026, registran el fallecimiento de 162 personas en siniestros viales, lo que representa un aumento del 13 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.