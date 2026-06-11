Movilidad hoy 11 de junio, en vivo: semáforos apagados y choques múltiples colapsan a Bogotá

Una mañana caótica enfrentan los habitantes de Bogotá este jueves 11 de junio de 2026. Una combinación de manifestaciones sociales en el sur, fallas técnicas en la red de semáforos de avenidas principales y siniestros de camiones de carga pesada mantiene bajo fuerte congestión a varios puntos estratégicos de la capital.

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A continuación, siga el minuto a minuto del estado de las vías y el transporte masivo según los reportes oficiales y de última hora entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio:

Minuto a minuto: así avanza el tráfico en la capital hoy:

9:02 a. m. | Restablecimiento parcial de semáforo:

El grupo de semaforización de la Secretaría de Movilidad confirma que se recupera el servicio eléctrico en la intersección de la calle 13 con carrera 39, aliviando parcialmente los monumentales trancones del occidente. Los demás puntos semafóricos continúan apagados.

8:24 a. m. | Camión varado en puente de la calle 13:

Se reporta paso restringido en la avenida Ciudad de Cali con avenida Centenario (calle 13), en sentido Sur - Norte, por camión varado. El Grupo Guía intenta regular la alta congestión en la intersección.

8:18 a. m. | Camión pesado varado en Barrios Unidos:

Un tractocamión queda inmovilizado por fallas mecánicas en la NQS con calle 73 (sentido Sur - Norte), entorpeciendo el carril mixto.

8:02 a. m. | Segundo bus varado en el norte:

Se reporta otro bus averiado en la Autopista Norte, esta vez a la altura de la calle 210, en sentido Norte - Sur. Se asigna grúa de urgencia.

7:54 a. m. | Accidente en Kennedy con ambulancia en camino:

Nuevo siniestro grave entre un tractocamión y un automóvil en la avenida Boyacá con avenida de Las Américas (sentido Sur - Norte). Unidades de asistencia y ambulancia se desplazan al punto por posibles lesionados.

7:14 a. m. | Habilitación en el norte:

Las autoridades logran retirar el bus que se encontraba obstruyendo la Autopista Norte con calle 212, normalizando el flujo hacia el norte.

7:10 a. m. | Emergencia por derrame en la NQS:

Se reporta una peligrosa mancha de aceite en la localidad de Teusaquillo, específicamente sobre la NQS con carrera 33, en sentido Norte - Sur. Se gestiona el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos para mitigar el riesgo de accidentes.

6:47 a. m. | Siniestro vial en Fontibón:

Se registra un choque entre un tractocamión y un automóvil particular en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 90, en sentido Occidente - Oriente. El Grupo Guía atiende el represamiento.

6:41 a. m. | Bus varado en Usaquén:

Un bus varado en la Autopista Norte con calle 212 (sentido Sur - Norte) bloquea un carril de este importante corredor de salida. Se asigna grúa para el retiro.

6:02 a. m. | Caos por semáforos fuera de servicio:

Gestión del Tráfico de Bogotá emite alerta por el apagón simultáneo de cuatro intersecciones semafóricas neurálgicas: NQS con calle 8 Sur, calle 13 con carrera 39, carrera 7 con calle 112 y carrera 7 con avenida Pepe Sierra. Agentes Civiles de Tránsito asumen la regulación manual en los puntos.

4:55 a. m. | TransMilenio reporta más retrasos:

La persistencia de las protestas en el sur de la ciudad extiende las afectaciones a los servicios zonales. TransMilenio confirma de manera oficial retrasos en las rutas 539, HH711 y KH318. El componente troncal opera provisionalmente sin novedades.

4:33 a. m. | Bloqueo activo en Usme:

Se reporta la primera gran afectación del día por una manifestación ajena a la operación de TransMilenio en la calle 8 este con carrera 110 sur. El sistema masivo confirma que el servicio zonal 539 se ve obligado a realizar desvíos en su ruta habitual.

Así rige el pico y placa para este jueves 11 de junio

Para evitar sanciones económicas y la inmovilización de su vehículo en medio de esta jornada de alta congestión, tenga en cuenta las restricciones vigentes de movilidad emitidas por el Distrito:

Vehículos particulares: No pueden circular los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La restricción aplica desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Taxis: Tienen restricción de circulación los vehículos con placas finalizadas en 3 y 4, desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Transporte especial: Aplica para placas terminadas en 3 y 4, en el horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Vehículos de carga (mayores a 20 años): Tienen restricción ambiental en dos horarios específicos: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y en la tarde de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.