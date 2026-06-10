Video captó el terror de una pareja en Ciudad Bolívar: cuatro hombres en moto los acorralaron y les robaron todo

Una pareja que se movilizaba por el barrio Arborizadora Baja, en la localidad de Ciudad Bolívar, fue víctima de un violento atraco masivo a tempranas horas de la mañana de este miércoles 10 de junio. El acto, que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, involucró a cuatro presuntos delincuentes que operaban en dos motocicletas y que, bajo la modalidad de interceptación rápida, despojaron a los ciudadanos de su vehículo y pertenencias en menos de un minuto.

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Los hechos se registraron exactamente a las 5:46 a. m., un horario en el que miles de habitantes del sur de Bogotá salen de sus viviendas hacia sus lugares de trabajo.

El modus operandi de la banda en Arborizadora Baja

Las imágenes de vigilancia captadas por el canal de denuncias ciudadanas Pasa en Bogotá muestran el momento exacto en que las víctimas se encontraban detenidas junto a un poste de luz. En ese instante, un primer vehículo con dos tripulantes los abordó de frente para cortarles el paso, mientras que una segunda motocicleta llegó por la retaguardia para cerrar cualquier posibilidad de escape.

Los delincuentes, que portaban cascos cerrados y chaquetas oscuras para evitar ser identificados, intimidaron de inmediato al conductor y a su acompañante. Tras un forcejeo físico que provocó la caída del vehículo de las víctimas, los asaltantes lograron encenderlo y emprender la huida junto con los dos vehículos en los que llegaron, escoltándose mutuamente por las calles del barrio.

Comunidad exige patrullajes en las horas pico

El impacto social de este hurto ha reactivado las alarmas entre los residentes de la localidad decimonovena de Bogotá, quienes manifiestan que los horarios matutinos se han convertido en los más peligrosos para el tránsito peatonal y de vehículos particulares.

Ante la gravedad de los hechos, la comunidad de Arborizadora Baja ha hecho un llamado urgente en plataformas digitales para que se refuercen los cuadrantes y los patrullajes preventivos en las horas pico de movilidad, con el fin de evitar que estos robos sigan afectando a los trabajadores de la zona que inician sus jornadas en la madrugada. Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento de las autoridades.