“Me enorgullece su insulto”: la fuerte respuesta de Petro al canciller de Israel

Tras su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Gustavo Petro fue duramente criticado por funcionarios del Estado de Israel. Uno de los que se pronunció fue Gideon Sa’ar, el canciller de ese país, quien arremetió contra el primer mandatario colombiano.

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Entre otras cosas, lo calificó como antisemita y advirtió que estaba trivializando el recuerdo del holocausto que perpetraron los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“El presidente saliente e infame de Colombia es una mancha en su gran nación. Este antisemita está trivializando sistemáticamente el recuerdo del Holocausto. Es un comunista que arruinó su gran país. Pronto, será historia“, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Israel en su cuenta oficial en la red social X.

En su trino, el canciller se refería al discurso que dio Petro en la ONU, donde criticó el asesinato sistemático de civiles en Gaza a manos de las fuerzas israelíes, a las cuales comparó con los nazis.

La respuesta de Petro al canciller israelí

Por su parte, el presidente Gustavo Petro no tardó mucho en contestarle al alto funcionario israelí a través del mismo canal.

“Señor Gideon, como decía Shopenhauer, (aconsejando la extrema derecha alemana en su tiempo) usted llena la ausencia de argumentos con insultos. Me enorgullece su insulto porque proveniente de un gobierno que hizo un genocidio en Gaza y no permite la Libertad y yo soy libre y vengo de un pueblo libre (SIC)”, puntualizó Petro.

Adicionalmente, reiteró que no es antisemita y señaló que cree en las palabras de Jesús. “RechazO el genocidio en Gaza, no por el tipo de lenguas o religiones de quienes son víctimas y victimarios, sino porque es un crimen contra la humanidad de acuerdo al derecho internacional que se comenzó a configurar con el tribunal de Nuremberg en 1948, para juzgar a los autores del holocausto sobre el pueblo judío, precisamente cuando comenzaba un genocidio sobre el pueblo colombiano”, advirtió el mandatario colombiano.

Adicionalmente, señaló que su intención dista de trivializar el holocausto que sufrió el pueblo judío por parte del régimen nazi. En contraste, argumentó que lo que pretende es que se recuerde ese hecho como una lección para la humanidad.

“Prevenir a la humanidad del odio xenofobico no es minimizar la propia experiencia de la xenofobia vivida en la historia europea contemporánea y lo que produjo: el holocausto del pueblo judío por xenofobia y de millones de seres humanos por el odio a la libertad del pensamiento, condenando a la muerte a los que no pensaban como Hitler”, agregó el mandatario colombiano.

En ese sentido, sostuvo que el genocidio es un crimen contra la humanidad y le hizo una grave petición al canciller de Israel y al Estado que representa.

“Finalmente señor Gedeon le solicito dejar de financiar y hacer alianza con narcotraficantes indultados para incidir en las elecciones de Colombia. Las grabaciones hechas a Juan Orlando Hernández expresidente de Honduras y narcotraficante condenado, pasadas por pruebas de informática forense, demuestra que un genocida trata de manipular con dinero e inteligencia artificial la consciencia y la libertad del pueblo colombiano”, apuntó Petro.