Iban armados y en un carro adaptado para personas en condición de discapacidad: así cayeron dos hombres en Bogotá

Dos hombres fueron capturados en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá, después de que las autoridades encontraran un revólver calibre 38 y seis cartuchos en el vehículo en el que se movilizaban. Según la información entregada por la Policía, ambos estarían bajo investigación por un presunto plan para cometer un hurto a las afueras de una entidad financiera.

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El procedimiento se registró en el barrio Villa Mayor, donde habitantes del sector alertaron sobre la presencia de varias personas que permanecían dentro de un automóvil y cuyo comportamiento les generó sospechas. Luego del aviso, uniformados llegaron al lugar y realizaron un registro a los ocupantes del vehículo.

Durante la inspección, las autoridades hallaron el arma de fuego y la munición, elementos que fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad competente junto con los capturados.

La investigación gira alrededor de un presunto fleteo

De acuerdo con la versión entregada por la Policía, la hipótesis inicial es que los hombres esperaban la salida de una posible víctima de una entidad bancaria para cometer un hurto. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado que el robo se hubiera materializado.

Por esa razón, los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias del caso.

El teniente coronel Carlos Andrés Rodríguez Tavera, comandante de la Estación de Policía de Antonio Nariño, señaló que la información recibida por las patrullas indicaba que los ciudadanos “al parecer pretendían cometer el hurto de un dinero o una persona que se encontraba al interior de una entidad financiera”. Esa versión hace parte de la línea investigativa presentada por la institución.

Un detalle del vehículo llamó la atención

Uno de los aspectos que más llamó la atención del procedimiento es que uno de los capturados conducía un vehículo adaptado para personas en condición de discapacidad. De acuerdo con la Policía, el hombre efectivamente presenta una condición de movilidad reducida.

Las autoridades también informaron que ambos hombres habían cumplido anteriormente penas privativas de la libertad por el delito de hurto, un antecedente que fue mencionado dentro del reporte oficial del caso.

El arma, el vehículo y los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Además del revólver calibre 38, las autoridades incautaron seis cartuchos y el vehículo en el que se movilizaban los dos hombres. Todos los elementos fueron entregados a la autoridad judicial competente para continuar con el proceso.

Será la Fiscalía y, posteriormente, un juez de control de garantías, quienes determinen la situación jurídica de los capturados y establezcan si existen pruebas para sustentar la hipótesis de que pretendían cometer un fleteo cerca de la entidad financiera. Hasta el momento, esa versión corresponde a la información suministrada por la Policía y hace parte de la investigación en curso.