Cayeron en aeropuerto El Dorado: Pareja pretendía ingresar millonario cargamento ilegal a San Andrés

Una pareja que pretendía burlar la seguridad aeroportuaria fue capturada en flagrancia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, luego de que las autoridades descubrieran un cargamento de estupefacientes oculto en sus equipajes facturados. Los implicados custodiaban dos maletas que contenían 33 kilogramos de marihuana, con las cuales pretendían abordar un vuelo comercial hacia San Andrés Islas, una de las zonas con mayor control y vigilancia del país.

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El operativo se consolidó durante las inspecciones de rutina aplicadas al equipaje de bodega de los vuelos nacionales. Según el reporte oficial, uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto detectaron serias anomalías y densidades irregulares en los dos equipajes. Después de activar los protocolos de seguridad, los agentes rastrearon los tiquetes de registro y ubicaron de inmediato a los propietarios en las salas de embarque antes de que abordaran la aeronave.

Al realizar la apertura de los elementos en presencia de los sospechosos, las autoridades hallaron 60 paquetes rectangulares sellados herméticamente con plástico vinipel. El fuerte olor característico y la prueba técnica preliminar confirmaron el cargamento de marihuana de alta pureza.

La triangulación del narcotráfico: de Medellín a San Andrés

Las investigaciones iniciales de la Policía Nacional revelaron la logística implementada por los capturados para intentar evadir los cercos policiales. La pareja inició su trayecto por vía terrestre desde Medellín, transportando la sustancia en buses intermunicipales hasta Bogotá. Una vez en la capital del país, el objetivo final consistía en realizar el tramo definitivo por vía aérea hacia el archipiélago de San Andrés, un destino donde el valor comercial de las sustancias ilícitas se multiplica significativamente debido a la complejidad de su ingreso.

Este caso evidencia cómo las organizaciones delictivas locales insisten en instrumentalizar las terminales aéreas comerciales del país, asumiendo el riesgo del escaneo técnico a cambio de los altos márgenes de ganancia en zonas turísticas. El hombre y la mujer capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alerta por incremento de tráfico en equipajes de bodega

Esta incautación se suma a los constantes golpes operativos ejecutados en la principal terminal aérea de Colombia. En lo corrido del año 2026, las autoridades aeroportuarias de Bogotá han logrado sacar de circulación un total acumulado de 534 kilogramos de marihuana bajo modalidades similares.

El mayor Jhonatan Quintero, subcomandante de la Estación de Policía Aeropuerto, entregó el balance oficial y detalló el procedimiento: “La Policía Nacional logra un importante resultado a través del personal de la estación de policía aeropuerto con la captura en flagrancia de dos personas por el delito de tráfico, porte y fabricación de sustancias estupefacientes. En las actividades diarias realizadas por el personal se logra evidenciar en la zona de equipajes de vuelos nacionales dos maletas que contenían sustancia irregular”.

El oficial especificó el protocolo aplicado: “Por tal razón, los viajeros propietarios de las mismas son requeridos para la verificación al interior de estas maletas, en donde se les encuentra 60 paquetes pelados de una sustancia que por sus características se asemejan a la marihuana. Esta sustancia pesa aproximadamente 33 kg. Tanto las personas capturadas como la sustancia incautada fueron puestas a disposición de autoridad competente. En lo corrido del año la estación de policía aeropuerto lleva incautadas 534 kg de marihuana”.

Frente al uso constante de equipajes facturados para mover estupefacientes, la institución armada hizo un llamado a los usuarios de la terminal para denunciar cualquier anomalía a través de la Línea 123 de emergencias, con el fin de cerrarle el paso al narcotráfico.