Así fue la entrega de la primera casa tras un año del terremoto en Paratebueno, Cundinamarca

Los municipios de Paratebueno y Medina, Cundinamarca, tuvieron un despertar aciago en la mañana del domingo 8 de junio de 2026, cuando se registró uno de los sismos más intensos de los últimos años en el centro de Colombia. Según los registros oficiales, cerca de 240 casas quedaron completamente destruidas y más de 350 sufrieron afectaciones en su infraestructura. Además, 44 escuelas también tuvieron múltiples daños que representaban un riesgo para los estudiantes del departamento.

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Luz Mary Sánchez, quien vivía en el centro urbano de Santa Cecilia en jurisdicción de Paratebueno recordó cómo fue la mañana de ese domingo. “La casa mía se me cayó. Por suerte estaba donde mi hija ese día. Cuando llegué la casa estaba caída, destruida”, contó.

El caso de Luz Mary es apenas una fotografía de las graves afectaciones que dejó este desastre natural para cientos de familias. Tras varios meses de incertidumbre, los damnificados esperan que el Estado les ayude en la reconstrucción y en la reubicación de sus viviendas. A propósito del primer aniversario de estos hechos, la Gobernación de Cundinamarca entregó la primera casa construida desde cero a una de las familias. Con recursos del departamento esperan entregar cerca de 156 viviendas para diciembre de este año. La mayoría de ellas estarán ubicadas en el centro urbano de Santa Cecilia.

De acuerdo con las cifras compartidas por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en total han identificado 610 viviendas que debían ser reconstruidas. Adicionalmente, se comprometieron a hacer mejoramientos en las 44 sedes escolares afectadas. n medio de estos trabajos titánicos tuvieron que trasladar más de 3.900 metros cúbicos de escombros y material tras el sismo.

“Logramos en varias jornadas asesorar a más de 568 propietarios o poseedores de predios para que cumplieran con los requisitos y pudieran acceder al beneficio de la reconstrucción de su vivienda”, explicó el gobernador Rey durante una rueda de prensa.

Tras el sismo, el mandatario departamental explicó que tuvieron que trabajar de la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que también se comprometió a construir 145 casas. De hecho, la semana pasada se conoció que la licitación para llevar a cabo estas obras ya fue adjudicado.

Asimismo, se conoció que la Corporación Organización Minuto de Dios también apoyará en la construcción de otras 40 casas.

Rafael Enrique Cruz, director encargado de la UNGRD, destacó la agilidad con la cual se ha llevado a cabo la reconstrucción de las viviendas en Paratebueno y Medina. “El Gobierno Nacional, la Gobernación y las alcaldías todos estuvimos a la altura y eso permitió hacer un trabajo completamente sincronizado para poder llegar a este objetivo”, sostuvo en Cruz en conversación con PUBLIMETRO

También resaltó que la recolección de información por parte de entidades como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) permitió avanzar en la atención de esta emergencia. Incluso señaló que el sector privado estuvo muy interesado en participar en la licitación para la reconstrucción de estas viviendas.

“Hubo muchas observaciones, preguntas y recomendaciones, lo que nos motivó y nos dio una tranquilidad enorme porque significa que había un interés de las empresas para continuar con este proyecto. Con toda la planificación y todo el desarrollo de esto, estamos muy tranquilos de que el contratista tenga toda la capacidad de avanzar y culminarlo en el primer trimestre del próximo año”, puntualizó Cruz

La entrega de la primera vivienda

La primera mujer en recibir la vivienda que perdió tras el terremoto fue Ana Marina Casas, una ciudadana que vive junto a su familia en Paratebueno. Emocionada por la noticia, Ana Marina recorrió junto a los medios de comunicación y sus paisanos los cuartos de la nueva casa.

Como la de Ana Marina, cada una de las viviendas contará con 70 metros cuadrados construidos, tres habitaciones, una sala comedor, una cocina, dos baños, una zona de lavado e incluso un depósito.

“La construcción llevada a cabo por el ICCU se realiza mediante el sistema industrializado Almapanel, una tecnología que ofrece condiciones de resistencia estructural, aislamiento térmico y acústico, sostenibilidad ambiental y cumplimiento de la normativa colombiana de construcción sismo resistente”, señaló la Gobernación de Cundinamarca en un comunicado de prensa.

Adicionalmente, se conoció que se construirá una nueva iglesia en el centro poblado de Santa Cecilia, pues la anterior había sufrido graves daños. De acuerdo con las autoridades departamentales, esta nueva edificación tendrá un área de 252 metros cuadrados en los cuales se ubicará la nave central, la sacristía y el campanario. Para esta construcción destinarán $ 1.026 millones de pesos, según explicó la Gobernación de Cundinamarca.