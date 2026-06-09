Angustia por Mariana Candela: niña de 13 años desapareció en Bogotá y su familia pide información

La búsqueda de Mariana Candela Sandoval, una menor de 13 años, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades en Bogotá. La adolescente fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 8 de junio, luego de que se perdiera su rastro en el sector de Timiza, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad.

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De acuerdo con la información conocida por reportes de Noticias Caracol, la menor habría sido vista por última vez hacia las 5:00 p. m. del lunes festivo. Desde ese momento, sus familiares empezaron a buscarla y posteriormente interpusieron la denuncia formal ante las autoridades para activar los protocolos de localización.

La angustia de la familia aumentó durante la madrugada del martes 9 de junio. Según los reportes conocidos, hacia las 4:00 a. m., Mariana se habría conectado brevemente a sus redes sociales y les habría dicho a sus padres que se encontraba en el barrio Galán, además de manifestar que había pasado la noche en la calle. Después de esa corta comunicación, se volvió a perder todo contacto con ella.

Cartel de desaparición de Mariana Candela Sandoval

¿Qué se sabe del último rastro de Mariana?

Una de las pistas que manejan las autoridades y la familia apunta a que, después de su última conexión digital, la menor habría sido ubicada o vista hacia el sector del 20 de Julio, en el sur de Bogotá. Según la información preliminar, en ese punto podría haber estado en compañía de un hombre cuya identidad no ha sido establecida públicamente.

No obstante, por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, estos datos deben manejarse con especial cuidado. Hasta el momento, no hay una confirmación pública que permita establecer con certeza qué ocurrió después de su última comunicación ni quién sería la persona que presuntamente la acompañaba. La prioridad, por ahora, es ubicar a Mariana y garantizar su regreso seguro a casa.

Señales para identificarla

Según el cartel de búsqueda difundido por su familia, Mariana Candela Sandoval mide aproximadamente 1,48 metros, es de tez blanca, tiene ojos verdes y cabello castaño. Una de sus señales particulares es que lleva las puntas del cabello tinturadas de color verde.

Al momento de su desaparición vestía un jean ancho gris, una camisa o blusa negra de manga larga y usaba gafas.

La familia también autorizó la difusión del rostro de la menor, según la información aportada junto al cartel de búsqueda, con el objetivo de facilitar su identificación y obtener cualquier dato que ayude a encontrarla.

Llamado urgente a la ciudadanía

Las autoridades y la familia piden a la ciudadanía entregar cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Mariana Candela Sandoval. Quienes la hayan visto o tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse a los números:

319 518 5683 y 301 481 3090

En este tipo de casos, cada dato puede ser clave. Sin embargo, también es importante evitar la difusión de rumores, versiones no confirmadas o señalamientos contra terceros, pues esto puede afectar la búsqueda y poner en riesgo la integridad de la menor. La recomendación es entregar la información directamente a la familia o a las autoridades competentes.