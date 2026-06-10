A Roy Barreras no le gustó nada el auto de su exesposa que busca suspender a Petro: “No tiene validez jurídica”

Lo que ya era una controversia jurídica por cuenta del auto que ordenó suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, terminó sumando un ingrediente político y personal que no pasó desapercibido: Roy Barreras salió a cuestionar con dureza la decisión firmada por Gloria Elena Arizabaleta, representante investigadora de la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara, quien además fue su esposa.

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El pronunciamiento se dio luego de que Arizabaleta expidiera el Auto de Sustanciación No. 002, fechado el 10 de junio de 2026, en el que ordenó “suspender provisionalmente” del ejercicio del cargo al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., dentro de una investigación disciplinaria por presunta intervención en política.

Roy Barreras rechazó el auto contra Petro

A través de su cuenta de X, Barreras aseguró que la decisión “no tiene ninguna validez jurídica” y sostuvo que la Comisión de Acusación no tendría competencia para suspender al presidente de la República.

“La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el Presidente Petro no tiene NINGUNA VALIDEZ JURÍDICA. No tiene esa competencia ni esa atribución y por supuesto no puede tener efecto alguno”, escribió el exsenador, según el mensaje compartido por la periodista.

El pronunciamiento llamó la atención no solo por la contundencia de la frase, sino porque Arizabaleta hace parte de la misma órbita política del oficialismo. De acuerdo con El País, la congresista llegó al Congreso en 2022 avalada por La Fuerza de la Paz, partido que encabezaba Roy Barreras, y ocupó un renglón en la lista a la Cámara por el Pacto Histórico. El medio también la identifica como exesposa del exsenador.

El efecto político que anticipó Barreras

Pero Barreras no se quedó únicamente en el cuestionamiento jurídico. En su mensaje aseguró que, a su juicio, el único efecto de la decisión será político y podría terminar favoreciendo al candidato Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

Según el texto compartido, Barreras afirmó que la medida, en lugar de hacerle daño a Petro, podría llevar a que “la gente saldrá a votar masivamente” por Cepeda “para defender a su presidente y el proyecto político progresista”.

La frase elevó el tono de la discusión, porque convirtió el auto en algo más que una pelea de competencias entre instituciones. También lo puso en el terreno electoral, a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

¿Qué dice el auto que firmó Gloria Arizabaleta?

El auto sostiene que la suspensión provisional se fundamenta en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que regula medidas cautelares dentro de procesos disciplinarios. Según el documento, la permanencia del investigado en el cargo podría permitir la reiteración de la presunta falta durante la contienda electoral.

Sin embargo, el propio auto reconoce una “tensión constitucional” frente al fuero del presidente de la República. En el documento se citan los artículos 175 y 199 de la Constitución, relacionados con el trámite especial para los juicios contra el jefe de Estado, en los que intervienen la Cámara de Representantes y el Senado.

Ese punto es precisamente el que han usado varios sectores para cuestionar la decisión. Críticos de la medida sostienen que la Constitución establece que solo el Senado puede suspender a un presidente después de una acusación formulada por la Cámara.

Una pelea que también golpea al oficialismo

Lo particular del caso es que el rechazo no llegó únicamente desde la oposición. Barreras, una figura que ha estado vinculada al proyecto político que llevó a Petro al poder, salió a desautorizar públicamente la decisión firmada por Arizabaleta.

En un momento electoral sensible, el episodio dejó dos debates abiertos. El primero, jurídico: si una representante investigadora puede ordenar una suspensión provisional contra un presidente con fuero constitucional. El segundo, político: cómo una decisión tomada desde una congresista de la órbita oficialista terminó provocando una reacción tan dura de Roy Barreras.

Por ahora, lo cierto es que el auto existe y ordena la suspensión provisional de Petro. Pero también es cierto que su validez y sus efectos quedaron en el centro de una controversia constitucional que, lejos de cerrar el debate, terminó abriendo otro frente dentro del propio petrismo.