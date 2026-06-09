Capturan a dos hombres y una mujer que habrían estado involucrados en el asesinato de periodista en Cúcuta

Durante la tarde de este martes 9 de junio la Fiscalía General de la Nación confirmó que en medio de una diligencia adelantada en Cúcuta por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Metropolitana de esa ciudad fueron capturadas tres personas presuntamente involucradas en el asesinato del periodista Cristian Herrera. El crimen, que generó indignación nacional, se registró el pasado sábado 6 de junio.

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De acuerdo con la información compartida por las autoridades judiciales, las órdenes de captura se hicieron efectivas contra dos hombres y una mujer por el asesinato que se registró contra el periodista en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta.

“Entre las personas detenidas está el señalado sicario. Las otras dos estarían implicadas en actividades relacionadas con logística y transporte”, advirtió la Fiscalía a través de un comunicado.

El ente investigador añadió que se espera que durante las próximas horas una fiscal de la Seccional Norte de Santander presente a los capturados ante un juez penal de control de garantías. Les imputarán los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego partes, accesorios y municiones, según confirmó la autoridad judicial en su pronunciamiento.

El duro relato del asesinato del periodista

La esposa de Cristian, Karla Niño, compartió en las últimas horas unas duras palabras sobre el asesinato de su esposo. Entre otras cosas, explicó que el sábado pasado no planeaban salir, pero tuvieron que hacerlo debido a una diligencia. Por esa circunstancia, tuvieron que movilizarse sin su esquema de seguridad.

De acuerdo con su relato, el periodista fue asesinado frente a ella y a su hija, en frente de su casa. “No merecía morir de la manera como me lo arrebataron, de la forma como me lo quitaron. Fue una sensación, un momento de pánico terrible”, señaló la viuda de Cristian en conversación con la emisora Blu Radio.