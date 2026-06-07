Se descarriló el Tren de la Sabana en plena NQS con 600 pasajeros: No hay paso al sur

Una grave emergencia se presentó en la Carrera 30 con Calle 64, en donde el Tren de la Sabana se descarriló y terminó bloqueando la NQS al sur. Los primeros reportes indican que dos vagones del tren quedaron bloqueando el carril central mixto de la NQS y el carril exclusivo de TransMilenio.

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Las autoridades de Tránsito ya activaron un plan de manejo de tráfico en la NQS, con el fin de mitigar la afectación vial por el descarrilamiento del tren. Ahora bien, aseguraron que al interior del Tren de la Sabana iba un aproximado de 600 personas.

El reporte preliminar de las autoridades que realizaron la primera atención en el lugar da fe de que, por el momento, no hay reporte de heridos en el lugar. Las investigaciones para determinar por qué el Tren de la Sabana se descarriló en una de las zonas más transitadas de la capital ya están en marcha y se espera un informe detallado en las próximas horas.

Afectación a la movilidad en la NQS hacia el sur

La mayor afectación vial al sistema se presenta hacia el sur de la ciudad, ya que la locomotora, junto a un vagón de pasajeros, quedaron atravesados en el carril mixto y el carril exclusivo de TransMilenio. Por esto, las autoridades trabajan rápidamente con el fin de retomar la movilidad en este lugar de la ciudad.

En redes sociales la comunidad ha reaccionado y de diversas maneras al incidente, pero el comentario común ha sido el de celebración porque, por el momento, no se presentan heridos en el lugar. Eso sí, la comunidad es bastante crítica en destacar que los factores que generaron que el Tren de la Sabana se descarrilara no se pueden repetir con el futuro RegioTram del Norte.