¿Otra vez costeños? Dimayor reveló árbitros para Nacional vs. Junior tras polémica por la ida

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la designación arbitral para el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Junior FC, correspondiente a la Final Vuelta de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026, un juego que no solo tendrá toda la presión deportiva por tratarse de la definición del título, sino también una lupa adicional sobre los jueces encargados de impartir justicia.

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Y es que, luego de la conversación que se generó por la designación de árbitros costeños en el partido de ida, teniendo en cuenta que uno de los equipos en disputa es Junior de Barranquilla, la nueva publicación de Dimayor no pasó desapercibida entre los hinchas. Lo que faltaba. En una final cargada de tensión, hasta el lugar de origen de los árbitros terminó entrando en la discusión.

Según la información oficial publicada por Dimayor en la tarde de este 7 de junio, el árbitro central para el duelo entre Atlético Nacional y Junior será Carlos Betancur, del Valle. El juez tendrá la responsabilidad de dirigir un partido que promete estar caliente, no solo por lo que se juega dentro de la cancha, sino por el ambiente que rodea la serie.

Carlos Betancur será el árbitro central de Nacional vs. Junior

La designación completa quedó conformada por Carlos Betancur, del Valle, como árbitro central; Sebastián Vela, de Bogotá, como asistente número uno; David Fuentes, del Cesar, como asistente número dos; Jairo Mayorga, del Tolima, como cuarto árbitro; Ricardo García, de Santander, en el VAR; y Elkin Abril, de Casanare, como AVAR.

Con esto, Dimayor apostó por una nómina arbitral con presencia de diferentes departamentos para la vuelta de la final. Sin embargo, la presencia de David Fuentes, del Cesar, también podría alimentar comentarios en redes sociales, justamente por el debate que ya venía abierto alrededor de los jueces de la Costa en una llave donde está Junior.

Eso sí, hay que hacer una claridad importante: el origen regional de un árbitro no constituye, por sí mismo, una irregularidad ni permite afirmar favorecimientos. Lo verificable es que la designación de la ida generó molestia, dudas y comentarios entre algunos hinchas, especialmente por la sensibilidad propia de una final entre Atlético Nacional y Junior.

La designación llega en medio de una final cargada de presión

El partido de vuelta tendrá todos los ingredientes de una final del fútbol colombiano: estadio lleno, presión de las hinchadas, reclamos anticipados y un margen de error mínimo para el cuerpo arbitral. En este tipo de compromisos, cualquier decisión puede convertirse en tema nacional, más aún cuando la discusión sobre los árbitros ya empezó antes de que ruede la pelota.

Para Nacional, la atención estará puesta en hacer respetar su casa y cerrar la serie ante su gente. Para Junior, la misión será sostener su ilusión de título en una plaza siempre exigente. Pero, en medio de ese pulso deportivo, Carlos Betancur y todo su equipo arbitral también tendrán una noche de máxima exposición.

La polémica por los jueces de la ida dejó una advertencia clara: en el FPC, las designaciones arbitrales ya no se leen solo desde lo técnico, sino también desde la suspicacia de las hinchadas. Y aunque muchas veces esas lecturas no pasan de la conversación en redes, terminan aumentando la presión sobre quienes deben tomar decisiones en cuestión de segundos.

Por ahora, Dimayor ya entregó los nombres oficiales y la pelota queda del lado de los protagonistas. Nacional y Junior se jugarán el título, pero Carlos Betancur también tendrá encima una prueba complicada: dirigir una final en la que, antes del pitazo inicial, el arbitraje ya venía siendo tema de discusión.