Una segunda oportunidad: Así será la jornada de adopción responsable de mascotas en Bogotá

En el marco de la Semana Ambiental, Bulevar Centro Comercial realizará una jornada especial de adopción responsable de perros y gatos junto a la Fundación Doggy Home, organización dedicada al rescate, recuperación y protección de animales en condición de abandono. La actividad se llevará a cabo este sábado 6 de junio, de 12:00 m. a 5:00 p. m., en las instalaciones del Centro Comercial.

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Durante la jornada, los visitantes podrán conocer algunos de los perros que actualmente se encuentran listos para iniciar una nueva vida en familia, luego de haber superado procesos de recuperación física y emocional. Asimismo, tendrán la oportunidad de conocer de cerca la labor que adelanta la fundación en favor del bienestar animal y las diferentes formas de apoyar esta causa.

La Fundación Doggy Home, que desde hace más de ocho años desarrolla actividades de rescate y protección animal en Bogotá, alberga actualmente cerca de 92 animales entre perros y gatos, gracias al trabajo de un equipo conformado por alrededor de 25 personas, en su mayoría auxiliares veterinarias, quienes acompañan diariamente los procesos de atención y rehabilitación.

“Estos espacios nos permiten acercarnos a la comunidad, compartir las historias de los animales que hemos rescatado y promover la adopción responsable como una decisión de vida. Más allá de encontrar hogares para nuestros perros, buscamos crear conciencia sobre el compromiso que implica adoptar una mascota”, señaló David Castañeda, cofundador de la Fundación Doggy Home.

Además de interactuar con los animales disponibles para adopción, los asistentes podrán visitar el stand de la fundación, donde encontrarán productos solidarios como gorras, camisetas, accesorios y artículos para mascotas. Los recursos obtenidos contribuyen al sostenimiento de los programas de rescate, alimentación y atención veterinaria de los animales bajo su cuidado.

La jornada que se realizará en Bulevar, también será un espacio para que personas y empresas interesadas conozcan las alternativas de vinculación a través de programas de apadrinamiento, voluntariado corporativo y responsabilidad social empresarial.

Los interesados en adoptar deberán cumplir con un proceso de evaluación que incluye entrevista, validación del entorno y acompañamiento por parte de la fundación, con el fin de garantizar que cada animal encuentre un hogar seguro, acorde a sus necesidades y bienestar.