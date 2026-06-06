Nuevo ataque a la prensa en Colombia: asesinan al periodista Cristian Herrera, en Cúcuta

Foto periodista Cristian Herrera fue asesinado a tiros en Cúcuta: buscan al autor del ataque.

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de Cúcuta en la tarde de este sábado 6 de junio. El periodista Cristian Herrera fue asesinado tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en el barrio Quinta Oriental.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró en la calle 3, entre la avenida 11AE y el sector de Guaimaral, donde la víctima fue interceptada por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones en plena vía pública.

Violencia en Cúcuta: matan al periodista Cristian Herrera y autoridades investigan los móviles

Tras el ataque, Herrera fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció minutos después mientras recibía atención médica.

El responsable del crimen logró escapar del lugar y, hasta el momento, no se ha informado sobre capturas relacionadas con este caso.

Unidades de la Policía Metropolitana y organismos de investigación llegaron a la escena para adelantar la inspección judicial y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los autores del ataque.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer los móviles de este crimen que ha generado consternación entre colegas, familiares y ciudadanos de la capital nortesantandereana.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre este nuevo hecho de sangre registrado en Cúcuta.