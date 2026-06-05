Video muestra terror en bus del SITP: hombre con machete habría destrozado los vidrios y sembrado pánico

Un video que circula en redes sociales volvió a encender las alertas sobre la seguridad dentro del transporte público de Bogotá. En las imágenes se observó lo que sería un momento de tensión dentro de un bus del SITP, luego de que un hombre, al parecer armado con un machete, intimidara a varios pasajeros.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente la fecha exacta, la ruta, la localidad en la que habría ocurrido el hecho, si hubo personas lesionadas o si el hombre fue capturado. Por esa razón, el caso permanece en verificación y no puede ser presentado como un hecho plenamente establecido por fuentes oficiales.

En el video se ve a varios usuarios dentro del vehículo tratando de apartarse del sujeto, mientras otros intentan controlar la situación en medio del temor. El hombre sostiene un objeto largo que, por su forma, aparenta ser un machete. Sin embargo, tampoco hay confirmación oficial sobre el tipo de arma que portaba.

La publicación generó rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron nuevamente las condiciones de seguridad en buses zonales y troncales del sistema. El caso se suma a una conversación que no es nueva para los capitalinos: viajar en transporte público, especialmente en horarios de alta congestión, sigue siendo para muchos una experiencia atravesada por el miedo, los hurtos, las riñas y los episodios de intolerancia.

Aunque el video ha sido compartido, hasta ahora no hay un pronunciamiento público de TransMilenio, la Policía Metropolitana de Bogotá o la Alcaldía de Bogotá que permita precisar las circunstancias. En este caso, lo único verificable a partir del material audiovisual es que se registró una situación de riesgo dentro de un bus de transporte público, con un hombre que portaba un objeto contundente o cortopunzante.

Otros hechos han aumentado la preocupación en TransMilenio y SITP

El episodio revive la preocupación por otros casos recientes asociados a inseguridad, violencia e intolerancia dentro del sistema. De acuerdo con reportes periodísticos, en enero de 2026 TransMilenio rechazó el comportamiento de un conductor del SITP que fue captado arrollando en dos ocasiones una motocicleta en Suba, en un hecho que la entidad dijo que sería objeto de investigación.

También se han conocido denuncias de mujeres por presunto acoso dentro de buses alimentadores, así como reportes sobre el funcionamiento de botones de pánico en estaciones para atender casos de violencia de género. En uno de esos casos, la medida fue explicada como un mecanismo conectado al centro de control del sistema para activar protocolos de atención.

A esto se suma la preocupación por hurtos. Según cifras divulgadas por la concejal Diana Diago, con base en información de la Secretaría Distrital de Seguridad, en 2025 se habrían registrado 12.223 hurtos en buses y estaciones de TransMilenio, con los viernes como uno de los días de mayor incidencia.