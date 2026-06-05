Escalofriante hallazgo en Ciudad Salitre: cuerpo apareció en canal y encendió alarmas en el occidente de Bogotá

Un reporte ciudadano encendió las alertas durante la mañana de este 5 de junio en el sector de Salitre, en Bogotá, luego de que se informara sobre el presunto hallazgo de un hombre sin vida en el canal San Francisco, a la altura de la carrera 68 con calle 22A.

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De acuerdo con la publicación compartida por una cuenta de denuncias ciudadanas, el cuerpo habría sido encontrado en este punto del occidente de la capital, donde posteriormente se habría realizado la inspección y el levantamiento del cadáver por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió

Aunque el reporte ciudadano señala que las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, por ahora no hay información confirmada que permita establecer si se trató de una muerte violenta, accidental, natural o de otra circunstancia que deberá ser determinada por los organismos judiciales.

En este tipo de casos, el levantamiento del cuerpo y la inspección técnica suelen quedar a cargo de las autoridades competentes, mientras Medicina Legal y la Fiscalía avanzan en los procedimientos necesarios para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento. No obstante, esos detalles aún no han sido informados oficialmente para este caso.

Por esa razón, cualquier hipótesis sobre lo ocurrido debe manejarse con cautela. Hasta que exista un pronunciamiento oficial, el hecho permanece como un reporte en verificación.

El reporte se conoció en redes sociales

La información inicial fue difundida a través de X donde usuarios y cuentas de información local suelen reportar emergencias, hechos de seguridad y situaciones que ocurren en distintos puntos de Bogotá.

Estos reportes pueden servir como primera alerta para la ciudadanía, por ahora, se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre lo ocurrido en el canal San Francisco, en el sector de Salitre, y confirmen si el caso corresponde a una investigación judicial en curso.

Sin embargo, hasta el momento, no se conoce un reporte oficial público de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad o la Alcaldía de Bogotá que confirme la identidad de la persona fallecida, las circunstancias en las que fue hallada o la posible causa de muerte.