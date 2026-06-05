Video: batalla campal en la estación 7 de Agosto de TransMilenio entre policías y ciudadanos

TransMilenio sufre graves afectaciones a sus finanzas debido a la evasión en el pago de los pasajes por parte de los ciudadanos. Una de las medidas básicas que se han implementado para combatir este fenómeno es la de reforzar la vigilancia con policías y guardias de seguridad privados. Pues bien, en las últimas horas se hizo viral un fuerte altercado entre uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y dos personas que habrían intentado colarse en la estación de TransMilenio 7 de Agosto.

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De acuerdo con la versión de una persona que habría estado en el lugar, todo empezó cuando dos estudiantes del Sena habrían intentado entrar a la estación pagando un solo pasaje.

El testimonio fue compartido por la página ‘Pasa en Bogotá’, que publica denuncias ciudadanas en sus redes sociales. Los hechos se habrían registrado durante la tarde de este jueves 4 de junio, cuando la policía detuvo a un joven aprendiz del Sena que al parecer habría querido evadir el pago del pasaje. Según el testimonio, “lo cogieron a las malas” y el gesto causó indignación en otra joven que empezó a forcejear con la Policía.

Los uniformados habrían arrastrado y golpeado a la joven con un bolillo. Luego, varios estudiantes entraron en la confrontación con el fin de evitar que la capturaran. Sin embargo, no pudieron evitar que se la llevaran.

En los videos que fueron grabados por la comunidad se observa la indignación de los jóvenes. “Atrevido”, le gritan a uno de los policías. Además, se observa a una uniformada alzando su bolillo para contener a la multitud enardecida.

En otro clip también se observa el momento en el que se llevan esposado a otro joven que se encontraba en la entrada de la estación.

En un último video se ve cómo, en efecto, dos policías se llevan a una joven estudiante del Sena en dirección a la patrulla.

La versión de las autoridades

Pese al relato que dio la persona que habría atestiguado los hechos, el diario El Tiempo publicó los detalles de la vesrsión compartida por las autoridades.

Según señalaron, el joven que fue detenido no era estudiante del Sena y la razón por la cual fue interceptado era en realidad que habría estado portando estupefacientes. El procedimiento policial habría tenido la intención de retenerlo en la estación de TransMilenio mientras llegaba la patrulla para llevarlo a las instalaciones de la Policía.