Otro golpe para el Gobierno Petro: Carrillo presentó su renuncia a la UNGRD tras suspensión de la Procuraduría

La renuncia presentada por Carlos Carrillo a la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) abre un nuevo frente político para el Gobierno Petro en plena recta final de la segunda vuelta presidencial. Aunque el funcionario ya dejó su carta en el despacho del presidente, su salida todavía no ha sido aceptada oficialmente por el mandatario.

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El movimiento ocurre después de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la suspensión provisional de Carrillo por presunta participación en política, luego de unas declaraciones públicas en las que se refirió al resultado de la primera vuelta presidencial y al escenario electoral que enfrenta el país.

Hasta el momento se conoce que Carrillo presentó oficialmente su renuncia al presidente Gustavo Petro, pero hasta el momento el jefe de Estado no ha firmado el decreto con el que se aceptaría formalmente su salida de la entidad. Mientras tanto, el funcionario permanece apartado de sus funciones por la decisión preventiva del Ministerio Público.

El caso se originó cuando Carrillo en una rueda de prensa, en las que habló de la preocupación del presidente frente al avance de la candidatura de Abelardo de la Espriella. “Cuando 10,3 millones de personas votan por un candidato que promete destripar a la otra mitad”, dijo el director suspendido de la UNGRD.

La Procuraduría puso la lupa sobre Carrillo

Para la Procuraduría, esas palabras podrían constituir una vulneración de las restricciones que tienen los servidores públicos frente a controversias políticas y electorales. En Colombia, los funcionarios tienen límites expresos para intervenir en campañas, promover candidaturas o utilizar su cargo para incidir en el debate electoral.

La suspensión provisional contra Carrillo fue ordenada hasta el 21 de junio, día de la segunda vuelta presidencial, luego de que el funcionario también calificara la candidatura de De la Espriella como “un proyecto abiertamente fascista”.

Carrillo, sin embargo, ha defendido que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión y ha negado haber hecho proselitismo o haber promovido a algún candidato. Esa defensa vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha atravesado la campaña: dónde termina la opinión política de un funcionario y dónde empieza la intervención indebida en una contienda electoral.

La UNGRD vuelve a quedar en un punto crítico

La eventual salida de Carrillo también golpea a una entidad que ya venía cargando un fuerte desgaste institucional. La UNGRD ha estado bajo la lupa pública y judicial por el escándalo de corrupción relacionado con presuntos desvíos de recursos destinados a la atención de emergencias y posibles sobornos a congresistas para favorecer proyectos del Gobierno.

Carrillo llegó a la entidad en 2024, después de la salida de Olmedo López, y desde entonces sostuvo que una de sus tareas principales era limpiar una institución golpeada por redes de corrupción. Sin embargo, su paso por la dirección también estuvo atravesado por choques políticos, tensiones internas y cuestionamientos públicos sobre la gestión de recursos.

Por eso, su renuncia no solo representa un trámite administrativo pendiente en el escritorio presidencial. También abre una pregunta sobre quién asumirá el liderazgo de una de las entidades más sensibles del Estado, encargada de responder a emergencias climáticas, desastres naturales y crisis territoriales.