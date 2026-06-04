A la cárcel irán los violadores de animales en Colombia: histórico castigo y penas aprobadas

Quienes accedan carnalmente a un animal en Colombia pagarán penas de prisión, esta medida quedó en firme después de la aprobación en último debate por la plenaria de la Cámara de Representantes de un proyecto legislativo que crea formalmente este tipo penal en el país, transformándose de inmediato en Ley de la República.

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La iniciativa rompe un doloroso vacío jurídico que mantenía estas agresiones bajo tipificaciones menores de maltrato general, obligando ahora a una judicialización penal fuerte y directa para proteger a los animales, las penas oscilan entre los 48 y los 55 meses.

El nuevo marco normativo introduce sanciones económicas y civiles adicionales a la privación de la libertad, cerrando el cerco a la impunidad. Los condenados bajo este delito recibirán una inhabilitación especial de dos a cuatro años para ejercer cualquier profesión, oficio o actividad comercial que involucre el contacto o manejo de animales. De igual manera, la legislación establece la prohibición absoluta para la adquisición, tenencia, cuidado o refugio de cualquier especie, acompañada de multas que van desde los 30 hasta los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Agravantes penales por grabaciones y exhibición pública

El articulado aprobado por el Congreso estipula de forma explícita que la pena punitiva máxima se incrementará sustancialmente si el abuso sexual se ejecuta en la vía pública o en espacios abiertos al público. Asimismo, la ley castigará con mayor severidad a quienes registren estas conductas en material audiovisual con la finalidad de comercializarlo o difundirlo en redes y plataformas con fines pornográficos.

Con este avance institucional, el país busca contener un problema de violencia silenciosa que afecta a miles de perros, gatos y fauna doméstica tanto en entornos urbanos como rurales. Según explicaron los ponentes del proyecto, que fueron el candidato presidencial, Iván Cepeda y la senadora Esmeralda Hernández, la tipificación penal no solo castiga el acto en sí, sino que desmantela las redes de complicidad y los mercados clandestinos de explotación audiovisual que operaban debido a la laxitud de las sanciones anteriores.

La conexión científica con la protección de la infancia

La senadora Esmeralda Hernández enfatizó el impacto social de la nueva ley, vinculándola directamente con la seguridad de las poblaciones más vulnerables del país. La legisladora sustentó la urgencia de la medida en criterios técnicos rigurosos:

“No hay que normalizar que los animales sean abusados sexualmente, causándoles casi siempre la muerte. Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar. Hay evidencias técnicas y científicas que señalan que algunos violadores de niños han tenido previamente conductas de abuso sexual en animales. Lo que queremos es que se haga esta modificación ya con la ley, para que podamos prevenir y castigar estos casos lamentables contra seres en estado de indefensión”.

Por su parte, el senador y candidato Iván Cepeda destacó el cambio ético que representa para el sistema judicial colombiano esta aprobación definitiva. De acuerdo con este, impulsor clave de la iniciativa en el Congreso, la norma envía un mensaje contundente a la sociedad civil frente a la nula tolerancia estatal ante cualquier expresión de maltrato o violencia ejercida contra los animales en el territorio nacional. Con este trámite en en el Congreso, el texto pasa a sanción presidencial para su posterior entrada en vigor y aplicación por parte de la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República.