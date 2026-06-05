“Lo asesora el enemigo”: Vicky Dávila después de que Iván Cepeda recibió la camiseta de la Selección Colombia

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, la excandidata presidencial Vicky Dávila arremetió contra la campaña de Iván Cepeda después de que se conoció que recibió la camiseta de la Selección Colombia por parte de varias barras.

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Varias figuras del Pacto Histórico, incluido Cepeda, habían cuestionado que Abelardo de la Espriella usara la camiseta de la Selección Colombia en varios actos de campaña, reivindicándola como un símbolo de su orilla política. Sin embargo, poco después cambiaron de posición y decidieron que también podrían usar la camiseta y resignificarla.

Muestra de ello fue un comunicado de prensa de la campaña de Cepeda en el cual se refirieron a la entrega de la camiseta de la Selección por parte de barras populares. “El candidato presidencial del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, se sumaron a la fiesta del fútbol al recibir el respaldo de 32 barras y 18 colectivos de diversos equipos del fútbol profesional colombiano. En el encuentro, los y las jóvenes les entregaron uno de los símbolos que más une al país: la camiseta de la Selección Colombia”, indicó la campaña en un pronunciamiento público.

“Es la campaña del error”: Vicky Dávila

Tras la publicación del comunicado, Vicky Dávila se pronunció y advirtió que es un error la posición que han tomado Cepeda y sus aliados.

“Gracias a Dios a Iván Cepeda lo asesora el enemigo. Pasó de pedir que prohíban la camiseta de la Selección Colombia a recibir la camiseta en un acto político. No, no, no. Me alegra que por fortuna es la campaña del error y van a perder. Por ganar hacen todo y luego clavan a la gente.. ¡chao!“, advirtió la excandidata presidencial, que ahora está apoyando a Abelardo de la Espriella.