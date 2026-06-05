Si va a salir de Bogotá este fin de semana, estas son las restricciones y el pico y placa regional que debe cumplir

El retorno de los viajeros el lunes 8 de junio estará rígidamente regulado por el pico y placa regional, una medida de obligatorio cumplimiento para todos los vehículos particulares que ingresen al perímetro urbano de la capital, sin importar si son residentes o turistas. Las autoridades viales enfatizaron que el ingreso se dividirá en dos franjas horarias estrictas según la terminación de la placa.

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Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. el acceso vehicular estará habilitado exclusivamente para los automotores con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Posteriormente, en el bloque horario que va desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el turno de ingreso corresponderá de forma estricta a los vehículos cuyas placas finalicen en numeración impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos rangos, es decir, antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., la circulación será libre para cualquier vehículo.

Los controles e infracciones por violar esta restricción se aplicarán sin excepciones en los nueve accesos clave de la ciudad: la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Avenida Centenario (Calle 13), la Avenida Calle 80, la Avenida Carrera Séptima, la Vía al Llano (conectada con la Avenida Boyacá), la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

Así funcionará la restricción interna el viernes de salida

Quienes planeen salir de la ciudad el viernes 5 de junio deben tener en cuenta que el pico y placa tradicional para vehículos particulares operará con total normalidad en su horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para esta jornada específica, la normativa del Distrito estipula que únicamente tienen permitido circular los automotores con placas terminadas en los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5.

Por el contrario, los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán restricción absoluta de movilidad dentro de la ciudad durante esas 15 horas, lo que les impedirá cruzar los portales de salida hacia las carreteras nacionales a menos que cuenten con la excepción aprobada del Pico y Placa Solidario, pues rige normal la norma semanal. Para las jornadas del sábado 6 y domingo 7 de junio, la Secretaría de Movilidad confirmó que la medida se suspende, permitiendo el libre tránsito antes del embudo que supondrá el regreso del lunes.

Operativos especiales y reversible en la Séptima

Para evitar el colapso absoluto durante el plan retorno, el Distrito coordinó acciones específicas con los municipios circundantes y las concesiones viales de la región. Una de las principales intervenciones será la activación de la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, ejecutada en un esfuerzo conjunto con las autoridades de tránsito del municipio de Soacha para agilizar el paso por este corredor, históricamente el más congestionado del país.

Asimismo, para agilizar la entrada por el extremo norte, se implementará el reversible en la Avenida Carrera Séptima, cambiando el sentido de la vía para que funcione únicamente hacia el sur en el tramo comprendido entre las calles 245 y 183.

De forma paralela, la Policía y los agentes civiles instalarán 24 puestos de control de seguridad vial distribuidos de manera estratégica. Estos operativos tendrán un enfoque sancionatorio directo contra conductas de alto riesgo como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol, mediante pruebas de alcoholemia constantes en las zonas de mayor flujo.

Alerta por estafas y éxodo en terminales de transporte

La Terminal de Transporte de Bogotá también registrará una presión operativa sin precedentes, estimando la salida de más de 246.000 pasajeros en sus tres terminales intermunicipales. El sábado 6 de junio se perfila como el día más crítico de la operación, previendo el despacho de 81.900 usuarios. La sede de Salitre asumirá la mayor carga con 139.000 viajeros, seguida por el Norte con 62.000 y el Sur con 44.000. Los destinos con mayor flujo de pasajeros hacia las regiones serán Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Neiva, Medellín, Villavicencio, Fusagasugá, Bucaramanga y Cúcuta. Para quienes viajen hacia los Llanos Orientales, el punto satélite de atención en Yomasa operará el viernes de 2:00 p. m. a 7:00 p. m., y el sábado y domingo desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Finalmente, ante la necesidad de los usuarios de evadir las restricciones viales, la Secretaría de Movilidad emitió una alerta urgente sobre la proliferación de portales web fraudulentos que simulan la venta del Pico y Placa Solidario. La entidad recordó de manera enfática que el único canal legal y autorizado para tramitar y pagar este permiso es su sitio web institucional (www.movilidadbogota.gov.co), realizando la transacción exclusivamente a través del botón de pagos PSE para evitar estafas y fraudes financieros.