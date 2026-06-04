Petrismo oficializó el giro: comité promotor frenó la Constituyente y se sumó al Gran Acuerdo Nacional

El Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente oficializó el retiro del proyecto con el que se buscaba convocar una Constituyente, una de las propuestas más discutidas alrededor del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La decisión se da en plena campaña de segunda vuelta y marca un giro político para el petrismo, que ahora buscará concentrar sus esfuerzos en la construcción de consensos más amplios.

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A través de un pronunciamiento en la localidad de Teusaquillo en la sede de Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y un comunicado firmado por Armando Wuriyu Valbuena, el comité informó que tomó la decisión luego de “un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia”. En el documento, el grupo señaló: “hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

La decisión llega después de varios días en los que la propuesta de Constituyente se había convertido en uno de los puntos más sensibles de la campaña. Aunque el presidente Petro la defendió durante meses como una vía para impulsar transformaciones profundas, distintos sectores políticos, especialmente de centro, habían manifestado reparos frente a esa posibilidad.

El nuevo camino sería el Gran Acuerdo Nacional

En el comunicado, el comité explicó que el retiro responde a “una lectura responsable de las condiciones políticas actuales” y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la “construcción de consensos amplios”. Según el documento, el objetivo será defender la democracia y consolidar una “gran alianza por la vida”, con la que buscan frenar lo que calificaron como el avance de sectores de extrema derecha que, según el comité, amenazan los derechos, la convivencia y la paz en Colombia.

El comité también agradeció el respaldo de quienes participaron en la iniciativa desde distintos territorios del país y desde el exterior. Según el comunicado, ese apoyo confirma que en Colombia existe “un profundo anhelo de cambio, justicia social, ampliación de derechos, equidad y fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

Además, anunció que sumaría sus capacidades a la propuesta impulsada por Iván Cepeda y Aida Quilcué para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional, con el que se buscaría avanzar en la materialización de las reformas sociales defendidas por el Gobierno Petro.

La Constituyente sale del centro de la campaña

Con esta decisión, el petrismo no abandona su agenda de reformas, pero sí cambia el camino para defenderla. En lugar de insistir en la convocatoria de una Constituyente, el comité promotor plantea ahora fortalecer procesos organizativos, la movilización pacífica y la unidad alrededor de las reformas sociales.

De hecho, el comunicado señala que, desde este momento, el grupo se constituirá como el Comité Nacional por la Defensa de la Vida, la Democracia y las Reformas Sociales, con énfasis en la movilización de calle y la lucha popular.

El giro también coincide con el reacomodo de la campaña de Iván Cepeda, quien necesita mantener el respaldo de la base progresista, pero también ampliar su margen hacia sectores que no acompañaron al petrismo en primera vuelta. Por eso, retirar la Constituyente del centro de la discusión puede convertirse en una señal para los sectores centro que han pedido respeto por la Constitución vigente y mayores garantías institucionales.