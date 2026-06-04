Petrismo dejaría atrás la Constituyente para reacomodar la estrategia de Cepeda en segunda vuelta

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que durante meses fue una de las banderas más discutidas del Gobierno de Gustavo Petro, podría quedar por fuera de la estrategia política del petrismo tras los resultados de la primera vuelta presidencial. Aunque el anuncio oficial aún está pendiente, la decisión marcaría un giro clave en la campaña de Iván Cepeda, que ahora busca ampliar apoyos y tender puentes con sectores de centro.

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De acuerdo con una primicia revelada por Blu Radio, el comité promotor encargado de impulsar la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente anunciaría el retiro de la iniciativa en las próximas horas. La información fue entregada por el periodista Ricardo Ospina durante la emisión de Mañanas Blu, con Néstor Morales.

La versión también fue respaldada por El Espectador, que informó que la decisión sería oficializada por el comité promotor de firmas, liderado por Armando Wouriyú Valbuena, en la Central Unitaria de Trabajadores. Además, por medio de las redes sociales del candidato Iván Cepeda, realizó un mensaje que hoy se dirigirá al país a las 11:00 a. m. para referirse al nuevo rumbo de su campaña.

Una movida para acercarse al centro

La Asamblea Nacional Constituyente venía siendo defendida por el presidente Petro como un camino para impulsar transformaciones de fondo. Sin embargo, la propuesta también generó resistencias en distintos sectores políticos, especialmente entre quienes han pedido respetar la Constitución vigente y mantener garantías sobre el equilibrio institucional.

Por eso, el eventual retiro de la iniciativa no solo tendría un peso simbólico, sino también electoral. En la práctica, podría interpretarse como una señal hacia los sectores moderados que, aunque no necesariamente rechazan toda la agenda social del Gobierno, sí han mostrado reparos frente a una Constituyente en medio de la campaña.

Desde ayer los candidatos del centro han estado moviendo sus fichas para sumar votos o reglados de ambas candidaturas. Por lo que, en ese punto se volvió más relevante después de la primera vuelta. Figuras de centro han puesto sobre la mesa condiciones para cualquier acercamiento político, entre ellas el respeto a la Constitución y la renuncia a impulsar una Asamblea Constituyente. En ese contexto, el petrismo estaría intentando retirar uno de los principales obstáculos para construir nuevas alianzas antes de la segunda vuelta.

Cepeda buscaría mover el mensaje hacia las reformas

Dentro del comité promotor se estaría analizando un tránsito para que la iniciativa ya no se concentre en la Constituyente, sino en respaldar las reformas sociales impulsadas por el Gobierno Petro. Ese cambio permitiría mantener viva la agenda política del petrismo, pero por una vía menos resistida y con mayor posibilidad de sumar apoyos.

El posible giro también le permitiría a Cepeda reorganizar su discurso. En lugar de insistir en una propuesta que generaba ruido entre votantes moderados, su campaña podría enfocarse en la idea de un gran acuerdo nacional, en la defensa de las reformas sociales y en la necesidad de construir mayorías políticas.

Para los sectores más cercanos al presidente Petro, la Constituyente era una herramienta para insistir en cambios estructurales que, según el Gobierno, no han podido avanzar por bloqueos institucionales y políticos. Por eso, bajarse de la iniciativa podría generar molestias dentro de la propia base.

En ese escenario, dejar atrás la Constituyente podría convertirse en una de las jugadas más importantes del petrismo antes de la votación definitiva, en la búsqueda del centro político colombiano, especialmente si la campaña logra presentar el giro como una señal de apertura y no como una renuncia a su agenda de reformas.