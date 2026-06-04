¡Mucho ojo! Así falsificaban miles de cajas de Aguardiente Amarillo y Ron de Caldas en Bogotá y Soacha

Justo antes del inicio del Mundial de Fútbol y de las celebraciones del Día del Padre, fechas de alta demanda comercial, las autoridades capitalinas desmantelaron una sofisticada red criminal intermunicipal dedicada a la producción y falsificación masiva de licor adulterado. Una operación conjunta entre el CTI de la Fiscalía, el Gaula del Ejército, peritos de la industria licorera y la Secretaría de Seguridad de Bogotá permitió desmantelar una litografía clandestina en el barrio Restrepo y una central de envasado en Soacha. El operativo impidió la distribución de 22.000 litros de bebidas adulteradas que pretendían venderse en el mercado negro por más de 1.500 millones de pesos.

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¿Cómo operaba la red ilegal entre el Restrepo y Soacha?

De acuerdo con las investigaciones del Grupo de Apoyo Contra La Falsificación del CTI, la organización funcionaba mediante una cadena de producción fragmentada para burlar los controles policiales. El primer eslabón operaba en el sur de Bogotá: una litografía cerrada al público en el tradicional barrio Restrepo se encargaba exclusivamente del diseño, estampado y troquelado de los empaques de cartón.

En este taller clandestino fue capturado en flagrancia un hombre de 63 años que operaba maquinaria industrial especializada para recrear empaques de Tetra Pak. Durante el allanamiento, los investigadores incautaron tres máquinas de gran escala (una impresora litográfica, una plastificadora y una troqueladora valoradas en más de 10 millones de pesos colombianos), además de un teléfono celular y 14 discos compactos con matrices de impresión.

El volumen de material hallado en la tipografía evidenció la magnitud del fraude contra las rentas departamentales. Las autoridades decomisaron 18.000 láminas de cartón tipo Tetra Pak de aguardiente (9.000 en proceso de estampado y 9.000 terminadas), junto a 30 muestras en papel con logotipos oficiales de distintas marcas nacionales. Entre el inventario listo para ser ensamblado se encontraron 2.800 láminas falsificadas de Aguardiente Amarillo, 3.000 de Ron Viejo de Caldas y 1.004 de Aguardiente Néctar.

De la imprenta al envasado: el rastro que llevó a las autoridades a Soacha

Una vez que los cartones eran impresos y plegados en la imprenta del Restrepo, se trasladaban de manera oculta hacia el municipio de Soacha, Cundinamarca, lugar donde funcionaba el centro de acopio, adulteración y envasado. En este segundo punto, las fuerzas de seguridad capturaron a otro operario en flagrancia mientras rellenaba y sellaba los envases.

En la inspección a la central clandestina de Soacha, se incautaron 2.657 estampillas falsas, 722 etiquetas, 1.607 tapas, 495 botellas vacías y más de 1.700 empaques adicionales de Tetra Pak. Al momento del ingreso judicial, el lugar almacenaba 80 litros de licor adulterado sin envasar y 250 unidades ya terminadas y listas para su comercialización en zonas comerciales de la capital.

Delitos imputados e impacto en la salud ciudadana

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, advirtió sobre la gravedad del hallazgo y las acciones que tomará el Distrito frente a esta modalidad delictiva:

“En Bogotá no vamos a escatimar esfuerzos y seguiremos intensificando los operativos para sacar este tipo de trago de circulación y cerrarles el espacio a los mercados criminales en Bogotá. Comercializar licor adulterado es un atentado directo contra la salud pública”.

El capturado en Bogotá fue puesto a disposición judicial por los presuntos delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de carácter rentístico, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y usurpación de derechos de propiedad industrial. Tras el operativo, el Distrito instó a los ciudadanos a verificar minuciosamente los números de lote y comprar exclusivamente en lugares autorizados, reportando cualquier anomalía en la Línea 123 de emergencias.