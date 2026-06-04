Masacre ambiental en Malpelo: hallan barco con cientos de tiburones mutilados y sacos repletos de aletas

Un operativo de interdicción marítima ejecutado por la Armada Nacional en aguas de Buenaventura (Valle del Cauca) dejó al descubierto un grave atentado contra el ecosistema del Pacífico colombiano, este operativo descubrió una embarcación navegaba con un cargamento clandestino de troncos y aletas de tiburón. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, judicializó a seis hombres acusados de extraer ilegalmente estas especies del Santuario de Fauna y Flora de Malpelo.

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El área de extracción, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, mantiene una restricción estricta que prohíbe cualquier actividad de pesca comercial, artesanal o deportiva. Pese a esto, la tripulación, presuntamente conformada por Herminio Ramos Erazo (capitán), Bolívar Cambindo, Francisco Paredes Obando, Humberto Calonge Torres, Breiner Cuero Anchico y Sebastián Ramírez Arboleda, habría ingresado de manera clandestina para realizar actividades de caza.

El macabro inventario que escondían en altamar

Durante la inspección del navío, interceptado originalmente el 25 de septiembre de 2023, los militares encontraron las partes de los animales camufladas y apiladas en sacos. Las investigaciones confirmaron que los restos pertenecen a poblaciones de tiburón zorro (Alopias pelagicus), tiburón martillo (Sphyrna lewini) y tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis).

Estas especies enfrentan un riesgo crítico de extinción y están protegidas por múltiples convenciones internacionales debido a la sobreexplotación extrema de su hábitat.

Durante la audiencia, el fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente expuso ante el juez de control de garantías la magnitud de la operación ilícita y el estado en el que se encontraron los animales:

“Bajo la capitanía vuelvo y repito del señor Herminio Ramos Erazo y sin contar con los permisos y autorizaciones legales establecidas para ello por parte de las autoridades ambientales (...) realizaron actividades de pesca desprotegidas y por demás prohibidas, traducidas en la captura con fines de aprovechamiento de recursos hidrobiológicos de la biodiversidad colombiana (...) Especies que fueron halladas mutiladas, sin cola, sin cabeza, sin aletas. Estas últimas en total aproximado de 300 aletas almacenadas en costales, destacándose que dichas especies se encuentran catalogadas en peligro y en peligro crítico según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en el Apéndice dos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre”.

Los cargos por cercenamiento y daño ecológico

El mercado negro internacional que demanda estas piezas, y que fomenta el incumplimiento de la normatividad ambiental, motivó el operativo de las autoridades colombianas para frenar el daño en la reserva.

Con los elementos materiales probatorios recolectados en flagrancia, el ente acusador les imputó los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Este último cargo cuenta con un agravante específico por el cercenamiento de aletas, una práctica letal para la biodiversidad marina. Ninguno de los seis procesados aceptó los cargos, y su situación jurídica será definida en las próximas etapas del proceso penal bajo la presunción de inocencia.