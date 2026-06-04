Macabro hallazgo en Bogotá: tiran el cadáver de un hombre baleado entre la basura tras brutal sicariato en Engativá

Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado a tiros y su cuerpo quedó abandonado junto a un botadero de basura improvisado en el noroccidente de Bogotá. El ataque armado sucedió pasadas las 10:00 de la noche del miércoles 3 de junio en el sector de Gran Granada, perteneciente a la localidad de Engativá, un hecho que movilizó de inmediato a las patrullas de vigilancia tras el reporte de los habitantes de la zona.

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El crimen ocurrió exactamente en la intersección de la carrera 114 con calle 77. A esa hora, una ráfaga de disparos obligó a los transeúntes a buscar resguardo. Segundos después, al acercarse al lugar de las detonaciones, los residentes encontraron a la víctima tendida en el asfalto, sangrando profusamente y a escasos centímetros de varios bultos de escombros y desechos. Las líneas de emergencia recibieron múltiples llamadas solicitando asistencia médica urgente.

Al arribar al sitio, los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá intentaron brindar los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron que los proyectiles causaron heridas letales que le provocaron la muerte de manera instantánea.

El teniente coronel Javier Cárdenas, oficial de guarnición, entregó el reporte preliminar de la atención del caso a el diario El Tiempo: “En las últimas horas en la localidad de Engativá fueron alertadas las unidades de Policía sobre la presencia de una persona tendida en vía pública. Al llegar la patrulla, encuentran una persona de alrededor de 50 años, la cual, al parecer, fue agredida con arma de fuego; debido a esa agresión, perdió la vida”.

Barrido de cámaras y rastreo de los asesinos

Una vez acordonado el perímetro para proteger la evidencia, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió los actos urgentes. Los peritos forenses realizaron la inspección técnica del cadáver, el cual no portaba documentos que permitieran su identificación plena en el sitio.

Los investigadores de la Policía Judicial manejan dos hipótesis operativas sobre la mecánica del asesinato. La primera consiste en que la víctima fue interceptada en esa esquina y ejecutada en el acto. La segunda apunta a que los presuntos sicarios dispararon en un punto cercano y aprovecharon la oscuridad y la acumulación de basura en esa cuadra específica para arrojar el cuerpo, buscando entorpecer el trabajo forense.

Actualmente, un equipo especializado ejecuta un barrido cuadra por cuadra en los barrios Gran Granada y Villas de Granada, recolectando los videos de las cámaras de seguridad de los conjuntos residenciales y locales comerciales. El objetivo es identificar las placas de las motocicletas o vehículos utilizados por los tiradores para escapar, así como establecer si se trató de un ajuste de cuentas.

Ante la crudeza del homicidio, los residentes del sector emitieron un llamado urgente a las autoridades locales, exigiendo un aumento real del pie de fuerza y patrullajes continuos, señalando que la falta de presencia policial constante en esos tramos viales facilita el accionar de los delincuentes durante la noche.