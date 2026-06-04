¿Le falta alguna vacuna? Distrito activó más de 200 puntos gratis en Bogotá para hoy

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) confirmó la habilitación de más de 200 puntos fijos y móviles de vacunación gratuita en Bogotá para este jueves 4 de junio de 2026. La jornada masiva, que iniciará formalmente a partir de las 8:00 a. m., tiene como objetivo mitigar el avance de enfermedades infectocontagiosas de alto impacto social como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la hepatitis B.

>>>(Vea: MinEducación le respondió a José Manuel Restrepo por atribuirse Matrícula Cero: “Cuéntele la verdad a Colombia” )<<<

De acuerdo con el reporte oficial del Distrito, la atención se dispersará por localidades estratégicas mediante IPS, centros de salud, colegios, parques y centros comerciales de alta afluencia ciudadana. Los usuarios interesados en iniciar, continuar o completar los esquemas de inmunización obligatorio solo deberán presentar su documento de identidad físico en los accesos autorizados.

Ojo al cambio: Restricciones estrictas para la dosis de Fiebre Amarilla

El lineamiento técnico emitido por las autoridades sanitarias de la capital establece un protocolo de control estricto para la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla. A diferencia de los biológicos del esquema tradicional, esta dosis no se aplicará de manera indiscriminada en los puntos satélites de la ciudad.

“La vacunación contra la fiebre amarilla para mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados”, notificó de forma taxativa la Secretaría de Salud a través de sus canales institucionales. La entidad médica explicó que este grupo poblacional priorizado requiere obligatoriamente de una valoración médica previa y un acompañamiento especializado para mitigar riesgos secundarios y garantizar una aplicación completamente segura, por lo que los ciudadanos bajo estas condiciones deberán verificar las IPS asignadas por sus respectivas Aseguradoras en Salud (EPS).

Virus del Papiloma Humano: Edades clave para la inmunización escolar

El enfoque de la jornada también prioriza la protección de la población menor de edad frente al cáncer de cuello uterino y patologías asociadas. El Distrito mantiene la disponibilidad del biológico contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) enfocado en un rango de edad específico que abarca a niñas y niños matriculados o residentes en la capital que tengan entre 9 y 17 años.

Para facilitar el flujo de los ciudadanos y evitar aglomeraciones en las salas de espera, la administración distrital actualiza la localización exacta de los puntos móviles diariamente. Los usuarios pueden rastrear la red de atención permanente del día a través del enlace oficial (haga click aquí) o mediante los canales digitales de la entidad regulatoria, los cuales se reconfiguran según las dinámicas de asistencia y disponibilidad de biológicos en cada localidad de Bogotá.