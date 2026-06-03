MinEducación le respondió a José Manuel Restrepo por atribuirse Matrícula Cero: “Cuéntele la verdad a Colombia”

La discusión por la gratuidad en la educación superior volvió a entrar al debate político. Esta vez, el cruce se dio entre el Ministerio de Educación y José Manuel Restrepo, luego de que el exministro se atribuyera la creación de Matrícula Cero y negara que, en un eventual escenario de gobierno, desmontaría este beneficio o cerraría universidades públicas.

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La declaración de Restrepo se produjo durante una entrvista en el que fue consultado por versiones que han circulado en redes sociales sobre una posible eliminación de Matrícula Cero y un eventual cierre de universidades oficiales. Ante esa pregunta, el exministro respondió que esos señalamientos eran “vulgar mentira” y afirmó: “¿Usted sabe quién creó la matrícula cero en Colombia? José Manuel Restrepo”.

Restrepo sostuvo que la medida quedó incluida en la Ley de Inversión Social y que, por esa razón, sería incoherente desmontarla. “Yo lo creé en la Ley de Inversión Social, yo lo financié a largo plazo en la Ley de Inversión Social”, dijo durante la conversación.

No obstante, la respuesta del Ministerio de Educación llegó con un tono directo. Desde la cuenta oficial de la cartera se le pidió al exministro “contarle la verdad a Colombia” y se aseguró que la adopción de la gratuidad ocurrió en el segundo semestre de 2021, en medio de la presión social del movimiento estudiantil y del estallido social.

“Señor José Manuel Restrepo cuéntele la verdad a Colombia. Que fue hasta el segundo semestre de 2021 y gracias al estallido de la juventud de Colombia que ustedes adoptaron la gratuidad, de manera parcial y con restricciones”, señaló MinEducación en su respuesta.

Qué dice la ley sobre Matrícula Cero

El punto de fondo está en que ambos relatos parten de hechos distintos. Restrepo se apoya en la Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social, que sí incluyó un artículo sobre “Matrícula Cero y acceso a la educación superior”. De acuerdo con esa norma, el objetivo era mejorar el acceso a la educación superior en pregrado y adoptar como política de Estado la gratuidad para estudiantes de menores recursos.

La misma ley estableció que el Gobierno Nacional debía destinar recursos anuales para cubrir el valor de la matrícula de estudiantes de pregrado en instituciones de educación superior públicas, inicialmente enfocados en jóvenes de familias vulnerables de estratos 1, 2 y 3. Además, desde 2023 la focalización debía hacerse con base en el Sisbén IV o la herramienta que hiciera sus veces.

Ese antecedente permite entender por qué Restrepo reclama la autoría institucional de la medida. Sin embargo, el Ministerio cuestiona que se presente como un logro individual y sostiene que la gratuidad fue resultado de la presión de estudiantes y jóvenes que se movilizaron para exigir mayor acceso a la educación superior pública.

El reclamo de MinEducación

En su respuesta, MinEducación también aseguró que el modelo anterior tenía barreras como límite de edad, límite de estrato socioeconómico y restricciones que, según la entidad, afectaban especialmente a jóvenes de territorios históricamente excluidos.

La cartera afirmó además que, durante el actual Gobierno, se eliminaron esas barreras y que hoy cerca de un millón de personas estudian en la universidad pública con gratuidad. Según el Ministerio, entre el primer semestre de 2023 y el segundo semestre de 2025 se han invertido COP 6,8 billones, alcanzando al 97 % de estudiantes con gratuidad en universidades públicas del país.

Esos datos, sin embargo, deben leerse como cifras entregadas por el propio Ministerio en medio de una controversia política. Por ahora, el debate público no se limita a si Matrícula Cero existe desde 2021, sino a quién puede atribuirse su consolidación, bajo qué condiciones nació y cómo se ha ampliado.

Restrepo negó que vaya a desmontar el beneficio

Durante la entrevista, Restrepo también aseguró que mantendría la matrícula gratuita en educación superior y que buscaría aumentar la inversión en universidades oficiales. Además, defendió un sistema mixto, con instituciones públicas y privadas, y planteó fortalecer el acceso a créditos educativos mediante el Icetex, con plazos más amplios y tasas más bajas.

El exministro también cuestionó la ejecución del Gobierno Nacional en materia de educación superior y mencionó el caso de Soledad, Atlántico, donde, según dijo, no se habría materializado una universidad pública anunciada por el Ejecutivo.

El cruce deja en evidencia que Matrícula Cero no solo será un tema de política educativa, sino también una bandera en la discusión electoral. Y ahí está el punto central: más allá de quién se atribuya el origen del programa, el debate de fondo para los estudiantes y las universidades públicas sigue siendo si la gratuidad tendrá financiación suficiente, cobertura real y condiciones que no vuelvan a dejar por fuera a quienes históricamente han tenido más barreras para acceder a la educación superior.