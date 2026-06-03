Prima de los hermanos Mucutuy falleció en combates entre disidencias de las Farc en Guaviare: había sido reclutada

El drama del conflicto armado se agravó en los últimos días después de que se conoció que durante un combate entre las disidencias de las Farc de alias Calarcá y alias Iván Mordisco en Guaviare fallecieron 48 personas en medio del fuego cruzado. En las últimas horas se conoció, además, que 11 de esas personas eran menores de edad. Entre ellas identificaron a Daniela Mucutuy, que es la prima de los reconocidos hermanos Mucutuy, quienes se perdieron en la selva del Amazonas y sobrevivieron durante 40 días hasta que los encontraron.

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Así lo confirmó Fátima Valencia, la abuela de los menores en entrevista con la emisora Caracol Radio. La menor de edad tenía 16 años y vivía en zona rural del municipio de Puerto Santander, Caquetá, cuando fue reclutada por uno de los grupos armados ilegales que operan en el sur del país

“Ella estaba estudiando y la recogieron”, comentó Fátima Valencia en diálogo con Caracol Radio. Además, advirtió que la mamá de la menor está pasando por una difícil situación tras la muerte de su hija.

“Lo único que yo digo es que le indemnicen a mi hija. A los desplazados les están ayudando, pero a ella no le están ayudando en nada. Está pagando arriendo y ni siquiera mercado le están dando”, sostuvo Fátima durante la entrevista.

El balance de los combates entre disidencias de las Farc en Guaviare

La semana pasada las disidencias de las Farc de alias Mordisco y alias Calarcá se enfrentaron en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la disputa se da por rutas del narcotráfico y el control de economías ilícitas een la región.

“Estos graves hechos evidencian, una vez más, el desprecio de estas estructuras por la vida humana desde edades muy tempranas, y ratifican que siguen cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nuestras tropas, que se encuentran en la zona desarrollando misiones de protección a la población civil y fortaleciendo el Plan Democracia, se desplazan al punto selvático para restablecer la seguridad en esta remota región y mantener el control institucional”, indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta oficial en la red social X.