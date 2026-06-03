Petro tensiona relación con EE. UU. tras recordar indulto de Trump a expresidente condenado por narcotráfico

La relación entre Colombia y Estados Unidos volvió a tensionarse después de que el presidente Donald Trump felicitó al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella por su votación tras la primera vuelta de las elecciones del pasado 31 de mayo. En contraste, el presidente Gustavo Petro no solo cuestionó el preconteo, sino que también ha empezado a mostrar una posición más hostil frente a Estados Unidos.

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A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario colombiano le recordó a Trump su insólito indulto al expresidente hondureño, quien había sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.

“Este narcotraficante indultado por el presidente Donald Trump, expresidente de Honduras, y aliado ahora con Netanyahu y Milei, decidieron con mucho dinero de los genocidas de Israel derrumbar el progresismo en Colombia y México. Cuando el narcotraficante Hernández gobernó a Honduras, llevó a Honduras a la más alta tasa de homicidios del mundo”, sostuvo Petro en respuesta a unaa publicación de CNN en la que se referían el expresidente de Honduras.

Poco antes, el primer mandatario también se había referido directamente a la posición de Trump sobre Abelardo de la Espriella. “Traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que era no intervenir en Colombia”, puntualizó.

¿Qué dijo Trump sobre Abelardo de la Espriella?

La controversia sobre el papel de Estados Unidos en las elecciones presidenciales en Colombia se dio tras un pronunciamiento que hizo Trump en sus redes oficiales.

“¡Felicitaciones al Candidato Presidencial Colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un Líder Inteligente, Fuerte y Duro, por su decisiva Victoria en la primera vuelta de la Elección Presidencial Colombiana! Abelardo lucha incansablemente por, y ama a, su Gran País y Pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América. ¡Como Presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo liderando a Colombia para Hacer Crecer la Economía, Crear Empleos, Promover el Comercio, Detener la Inmigración Ilegal, Combatir el Crimen y las Drogas, y Restaurar la LEY Y EL ORDEN!“, rezaba parte del mensaje publicado por Trump.

Esta manifestación de respaldo a uno de los candidatos presidenciales ha sido duramente criticada por distintos sectores políticos y fue especialmente mal recibida por el gobierno colombiano y el presidente Petro.